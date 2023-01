Nach Netflix-Sci-Fi: Star-Regisseur plant neues Riesen-Projekt, das über 20 (!) Jahre gedreht wird und das ist die Besetzung

Richard Linklater hat zuletzt mit einer Art Sci-Fi-Coming-of-Age auf Netflix Aufsehen erregt. Jetzt dreht er über 20 Jahre lang einen einzigen Film. Mit vielversprechenden Stars.

Richard Linklater ist ein absoluter Ausnahmeregisseur. 12 Jahre Drehzeit verwendete er bereits auf sein Coming-of-Age-Drama Boyhood. Zuletzt veröffentlichte er auf Netflix Apollo 10½: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter, in dem die Erlebnisse eines Jungen ihm fast wie Science-Fiction vorkommen. Für sein neues Projekt Merrily We Roll Along hat er jetzt einen grandiosen Hauptcast gefunden, mit dem er 20 Jahre lang an dem Film arbeiten will.

20 Jahre-Projekt: Das ist Merrily We Roll Along

Der Film basiert auf der Musical-Adaption eines Theaterstücks aus den 1930er Jahren. Dort blickt der erfolgreiche Hollywood-Produzent Franklin Shepard auf seinen Werdegang zurück, den er als Broadway-Komponist Dekaden zuvor begann. Die Erzählung verläuft gewissermaßen rückwärts von der Gegenwart in die Vergangenheit.



Linklater will für den Film mit denselben Darstellern immer wieder Szenen über die nächsten 20 Jahre drehen. Dafür hat er jetzt großartige Schauspieler:innen gefunden, wie unter anderem Gamesradar berichtet. Die wichtigsten Rollen sollen Paul Mescal (Aftersun), Beanie Feldstein (Lady Bird) und Ben Platt (Pitch Perfect) spielen.

Wann kommt Merrily We Roll Along ins Kino?

Sofern über die nächsten 20 Jahre alles rund läuft, wird Merrily We Roll Along etwa 2040 ins Kino kommen. Linklater wird zu diesem Zeitpunkt 82 Jahre alt sein.

Was haltet ihr von Merrily We Roll Along?