Nach nur 3 Wochen?! 5 Sci-Fi-Serien, die Netflix in Rekordzeit abgesetzt hat

Netflix lässt Fans oft lange um das Schicksal von Serien bangen. Aber bei diesen 5 Sci-Fi-Serien hat der Streaming-Dienst in Rekordzeit über die Absetzung entschieden.

Für Serien-Fans ist Netflix Paradies und Hölle zugleich. Jeden Monats gibt es unzählige Neuheiten zu entdecken. Aber nur ein Bruchteil davon wird tatsächlich fortgesetzt. Das Resultat: Netflix setzt viele Serien gnadenlos ab. Allein in diesem Jahr sind es bereits über 15 Absetzungen. Tendenz steigend.

Auffällig oft trifft es Genre-Serien, die bei Netflix nicht innerhalb kürzester Zeit zum Mega-Erfolg werden. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit 5 Science-Fiction-Serien, die Netflix in Rekordzeit abgesetzt hat – eine sogar schon nach 20 Tagen!



Netflix-Albtraum: Diese 5 Sci-Fi-Serien überraschten mit Blitz-Absetzung

Oft müssen Fans Monate um das Schicksal ihrer Liebling-Serien bangen. Manchmal sind es auch Jahre, wie im Falle der Zombie-Serie Black Summer, die nach 2 Jahren immer noch auf eine Absetzung oder Verlängerung wartet. In einigen Fällen aber zieht Netflix die Reißleine schneller, als ihr bingen könnt.



Nach 2 Monaten abgesetzt: Daybreak

Netflix Daybreak

Alle Erwachsenen werden nach einer Nuklearexplosion zu Zombies und fortan wird die Welt von jugendlichen Gangs bevölkert. Das war das Konzept der ungewöhnlichen Graphic Novel-Adaption Daybreak, die wie ein Mix aus Mad Max und Zombieland mit jeder Menge Popkultur-Witz daherkam. Die postapokalytische Sci-Fi-Teeniekomödie konnte aber keinen richtigen Hype entfachen. Und nach weniger als zwei Monaten war die Serie toter als ein Ghoulie.

Am Ende ist Daybreak leider ein weiterer Vertreter der abgesetzten Netflix-Serien, die uns mit furchtbaren Cliffhangern zurücklassen.

Nach 7 Wochen abgesetzt: 1899

Netflix 1899

Das Serienjahr 2023 begann mit einer schockierenden Netflix-Absetzung. Wenige Wochen zuvor startete im November mit 1899 die neue Mystery-Serie des Kreativ-Duos hinter der international beliebten Zeitschleifen-Serie Dark. Auch in dieser entfaltete sich ein Sci-Fi-Rätsel, welches sich über 3 Staffeln hinweg erstrecken sollte. Solide Kritiken, eine leidenschaftliche Fanbase und große Investitionen in ein für die Serie kreiertes Volume waren nicht genug. Nach nur 46 Tagen machte Netflix kurzen Prozess.

Nach 6 Wochen abgesetzt: Away

Netflix Away

In der Sci-Fi-Serie Away führte Hilary Swank als Astronautin Emma Green eine internationale Mission zum Mars an, wobei die emotionalen Geschichten der Expeditions-Mitglieder und ihrer Familien im Fokus standen. Nach 10 Episoden ließ die Serie Raum für eine Fortsetzung, die allerdings niemals kommen wird. Nach dem Start im September 2022 gab Netflix schon im Oktober die Absetzung von Away bekannt.

Nach 6 Wochen abgesetzt: Resident Evil

Netflix Resident Evil

Hinter Resident Evil stand eine der bekanntesten Videospiel-Reihen, die bereits eine erfolgreiche Film-Reihe hervorbrachte. Mit so einer starken Marke im Rücken hätte eigentlich nicht viel schief gehen sollen. Dennoch stieß die erste Live-Action-Serie aus dem Zombie-Universum auf wenig Gegenliebe. Nur 6 Wochen nach Start zog Netflix die Reißleine.

Nach 3 Wochen abgesetzt: Cowboy Bebop

Netflix Cowboy Bebop

Den Rekord unter den eiligsten Sci-Fi-Serien-Absetzungen von Netflix hält Cowboy Bebop. Nur 20 Tage nach dem Start im November 2021 wurde die Live-Action-Adaption des gleichnamigen Kult-Anime bereits eingestellt. Rettungsversuche der Fans scheiterten. Stattdessen hinterlässt und der 10 Episoden lange, wilde und jazzige Genre-Mix aus Science-Fiction, Western und mehr mit großen Versprechen für Staffel 2. Die werden nur niemals eingelöst. Schaut stattdessen lieber nochmal die ikonische Anime-Vorlage.

