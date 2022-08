Netflix-Schande: 10 gekillte Serien, die uns mit furchtbaren Cliffhangern zurücklassen

Netflix setzt ständig Serien ab und lässt uns mit furchtbaren Cliffhangern zurück, die nie erklärt werden. Wir haben 10 traurige Beispiele dafür.

Netflix ist mittlerweile berüchtigt für seine Serien-Absetzungen, die Fans und manchmal sogar die Macher schockieren. Am schlimmsten aber ist es, wenn der Streaming-Dienst eine Serie killt, deren letzte Staffel auf einem riesigen Cliffhanger endet. Dann bleibt nämlich nicht nur ein Serienrumpf ohne Abschluss zurück, sondern ein Publikum mit zig Fragezeichen im Kopf. Allen voran: Wie zum Teufel wird dieser Twist aufgelöst? Deswegen haben wir nach den schlimmsten Absetzungen nun 10 Netflix-Serien, die nach üblen Cliffhangern abgesägt wurden.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler für alle genannten Serien.

1. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: First Kill

First Kill gewann in kürzester Zeit viele Fans, auch wegen einer LGBTQ+ Romanze in ihrem Zentrum, die in Fantasy-Serien eine Seltenheit bleibt. Die Enttäuschung über die Absetzung war umso größer, weil die erste Staffel am Ende zahlreiche überraschende Wendungen platziert. Allen voran: Theo ist ein Vampir??? Ob das ungleiche Pärchen von Vampirjägerin und Vampir wieder zusammenkommt, bleibt damit ebenso ungeklärt wie die Frage, ob die böse Elinor aus dem Gefängnis entkommt. (JJ)

2. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: I Am Not Okay With This

Der Schock über das Ende von I Am Not Okay With This sitzt nach 2 Jahren immer noch tief und damit ist sowohl die letzte Folge der 1. Staffel gemeint als auch die Absetzungs-Nachricht. Die Serie über Teenagerin Sydney (Sophia Lillis) und ihre Superkräfte, gipfelt in einer High School-Eskalation, die Carrie - Des Satans jüngste Tochter stolz machen würde, und in der Erkenntnis, dass Sydney nicht die einzige übernatürliche Person ist. Wer sie da im Geheimen durch die Staffel verfolgt hat und wie es nach den blutigen Ereignissen weitergeht, werden wir bei Netflix niemals sehen.

Schlimmer noch: Der Abschluss hätte abgemildert werden können, wie Showrunner Jonathan Entwistle erklärte. Demnach habe ihm Netflix verboten, das Season-1-Finale anzupassen und weniger Cliffhanger-artig wirken zu lassen (via Insider ). (JJ)

3. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: Daybreak

Ein Jahr vor I Am Not Okay With This erschien die postapokalyptische Teenie-Serie Daybreak, in der der 17-jährige Josh (Colin Ford) in einer Welt überleben muss, deren Erwachsene entweder gestorben sind oder als zombieartige Ghoulies ihr Unwesen treiben. In der letzten der 10 Folgen wird mit lauter offenen Fragen Staffel 2 vorbereitet.

Ein überraschender Twist verwandelt das Ende sogar in einen Cliffhanger. Die ganze Staffel über suchte Josh nach seiner Freundin Sam (Sophie Simnett). Doch beim Wiedersehen muss er eines lernen: Sam ist alles andere als eine hilfsbedürftige Jungfrau in Nöten. Was jedoch hinter Sams überraschender Proklamation zur Herrscherin über Glendale steckt, bleibt dank der Netflix-Absetzung offen. (JJ)

4. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: Hit & Run

Lior Raz lieferte mit Fauda einen weltweiten Serien-Hit ab, sein Netflix-Thriller Hit & Run kam jedoch nicht über eine Staffel hinaus. Dabei endete das Agentenabenteuer um Segev (Raz) mit einer schreckliche Nachricht: Seine Ex-Ehefrau wurde ermordet, seine Tochter, die er bei ihr untergebracht hatte, wurde entführt. Ob er seine Tochter retten kann, welche Geheimnisse in Segevs Vergangenheit schlummern und wie seine Geschichte weitergeht – das sind alles spannende Frage, deren Antworten Netflix nie bieten wird. (JJ)

5. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: The Society

In der Young-Adult-Mysterie-Serie The Society kehrt eine Gruppe Jugendlicher nach einem schiefgelaufenen Schulausflug in ihren Heimatort zurück und muss feststellen, dass alle Einwohner von New Ham verschwunden sind. Nun ist es an den Teenager:innen, eine funktionierende Gesellschaft ("Society") aufzubauen – und herauszufinden, was zur Hölle mit dem Rest der Menschheit passiert ist. Netflix zog nach nur einer Staffel den Stecker, was umso frustrierender ist, weil die Serie in ihrer letzten Szene für einen ziemlichen "What the fuck?!"-Moment sorgte.

Wir sehen die Mutter einer der Hauptfiguren Kindern in West Ham die Geschichte von Peter Pan vorlesen. Hinter ihr eine Gedenktafel mit den Namen der Teenager:innen. Damit scheint die Serie eine der plausibelsten Theorien zu bestätigen: Die Jugendlichen sind in einer anderen Dimension bzw. auf einer anderen Erde gelandet. Wie das passieren konnte und ob es für die Verschwundenen einen Weg zurück gibt, werden wir allerdings nie erfahren. (LL)

6. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: The OA

Wer die Science-Fiction-Serie The OA mochte, musste ganze drei Jahre warten zwischen der 1. und der 2. Staffel. Als wäre das nicht schlimm genug, setzte Netflix der Serie auch noch ein Ende. Die einzigartige Show war nicht perfekt, aber hinsichtlich der Story und auch visuell zeigte sie einiges an Ehrgeiz – was man nicht von vielen Netflix-Serien behaupten kann.

Wenigstens bleibt uns eines der kreativeren Twist-Enden, das die Serie von ihrer besten Seite zeigt: Ein Portal zu einer Art Meta-Dimension wird geöffnet, in der Hauptdarstellerin Brit Marling sich selbst spielt, die in einer Serie mitmacht, die verdächtig der 2. Staffel ähnelt. Der Cliffhanger am Ende der Serie von Marling und Zal Batmanglij ist vermutlich der einzig vertretbare auf dieser Liste. Denn The OA ohne Twists ist nicht The OA. (JJ)

7. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: Santa Clarita Diet

Dieses Ende tut weh. Santa Clarita Diet mit Timothy Olyphant und Drew Barrymore steigerte sich von Staffel zu Staffel. Was begann wie eine überdrehte Zombiekomödie entwickelte in späteren Folgen ordentlich Herz. Dabei schälte sich eine Frage hinaus: Will Joel (Olyphant) nicht auch unsterblich werden wie seine Frau Sheila (Barrymore)? Sonst würde sie ihn ja irgendwann überleben.

Im Finale entscheidet sich Joel nach langem Hadern dafür. Genau in dem Moment krabbelt Mr. Ball Legs durch Joels Ohr in seinen Kopf, Joel kollabiert, wird von Sheila gebissen, schlägt die Augen auf und lächelt. Was zum Henker hier gerade passiert ist, bleibt seit drei Jahren der Fan-Spekulation überlassen. (JJ)

8. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: The Order

Die Fantasy-Serie The Order über Werwölfe und dunkle Magie schaffte es bis Staffel 2, bevor der Streaming-Dienst sie absetzte. In den letzten Minuten der letzten Folge überschlagen sich jedoch die Ereignisse, als wäre eine Fortsetzung gewiss. Alyssa (Sarah Grey) wird angegriffen und schwer verletzt. Der Tod scheint sicher. Doch was Jack (Jake Manley) mit ihrem Körper im Wald bezwecken will und ob er sie retten kann, bleibt unserer Fantasie überlassen. Wie bei einigen finalen Wendungen in der Serie. (JJ)

9. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: Archive 81

Archive 81 war anders, als der typische Netflix-Einheitsbrei – vielleicht zu anders. In der von James Wan produzierten Found-Footage-Grusel-Serie entspann sich ein düsteres Mysterium um Videobänder, okkulte Verschwörungen und Gefahren aus anderen Dimensionen.

Wer seine kostbare Zeit in diesen schaurigen Rätsel-Spaß investierte, wurde durch die überraschende Absetzung vor den Kopf gestoßen und fühlt sich nach all den offenen Fragen genauso verwirrt und hilflos wie Dan Turner, der am Ende plötzlich von der Gegenwart ins Jahr 1994 transportiert wurde. Der fiese Cliffhänger und all die schockierenden Enthüllungen über Hexen, Sekten und Dämonen bereiteten eine aufregende 2. Staffel vor, die aber niemals kommen wird. (MW)

10. furchtbarer Netflix-Cliffhanger: Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands

Imposante Puppentechnik, aufregende Mythologie, ein namhafter Cast und eine epische Fantasy-Geschichte: Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands begeisterte als visueller Bilderrausch mit viel Herz. Das Netflix-Prequel zu Jim Hensons Kultfilm Der Dunkle Kristall wurde dennoch gnadenlos abgesetzt, ehe die Brücke zum Original geschlagen werden konnte. Ob die Enthüllung der garstigen Garthim am Ende, den Sieg der Gelflinge über die Skekse zunichte zu machen droht, ob die Vernichtung der Gelflinge wirklich unausweichlich ist und welche Schicksale die Figuren erwartet: Antworten wird uns Netflix nicht liefern. (MW)