Nach One Piece kommt die nächste Anime-Verfilmung zu Netflix: Fantasy-Action mit 112-teiliger Vorlage startet noch dieses Jahr

Der Netflix-Hit One Piece hat den Fluch der schlechten Anime-Verfilmungen gebrochen. Ob das so bleibt? Das kann Netflix noch dieses Jahr mit der Fantasy-Serie Yu Yu Hakusho beweisen.

Mit One Piece hat Netflix bei vielen Anime-Fans den Glauben an gute Live-Action-Verfilmungen wiederhergestellt. In der Vergangenheit bewies der Streaming-Dienst selten ein gutes Händchen, wenn es um Adaptionen beliebter Vorlagen wie Cowboy Bebop oder Death Note ging.

Ob das Piraten-Abenteuer von Ruffy und seiner Strohhutbande eine seltene Ausnahme war? Netflix kann uns noch dieses Jahr vom Gegenteil überzeugen. In wenigen Monaten landet mit Yu Yu Hakusho bereits die nächste Anime-Verfilmung im Programm von Netflix. Fans aufregender Fantasy-Action sollten sich die Serie unbedingt vormerken.

Netflix-Fantasy mit Action: Was ist Yu Yu Hakusho?

Der Yu Yu Hakusho-Anime lief ursprünglich von 1992 bis 1995 – zeitgleich mit Dragon Ball Z – und umfasst 112 Folgen. Die Vorlage stammt von Mangaka Yoshihiro Togashi (der Ehemann von Sailor Moon-Schöpferin Naoko Takeuchi). Die Fantasy-Action-Geschichte ist ein Höhepunkt des Shonen-Genres, aber in Deutschland leider recht unbekannt. Weder Manga noch Anime sind je auf Deutsch erschienen.

Netflix Die Besetzung von Yu Yu Hakusho

Aber worum geht es eigentlich in Yu Yu Hakusho? Die Handlung dreht sich um den jugendlichen Raufbold Yusuke Urameshi, der auf dem besten Weg ist, auf die schiefe Bahn zu geraten. Und dann stirbt er. Selbst die Verantwortlichen im Jenseits sind überrascht, als sich Yusuke heldenhaft vor ein Auto wirft, um einen kleinen Jungen zu retten. Also bekommt er eine zweite Chance und wird im Auftrag des Prinzen der spirituellen Welt (ein sprechendes Schnullerbaby!) zurück auf die Erde geschickt, um als Geisterdetektiv böse Dämonen zu bezwingen.



Bei Yu Yu Hakusho handelt es sich um eine japanische Netflix-Produktion. Produziert wird das Projekt unter anderem von Kazutaka Sakamoto, der auch schon die Manga-Adaption Alice in Borderland zu Netflix brachte. Dank der Live-Action-Serie können nun – 30 Jahre nach dem Anime – zahlreiche neue Fans die Abenteuer von Yusuke und seinen Freunden erleben.

Wann startet Yu Yu Hakusho bei Netflix?

Ob diese Anime-Adaption nach One Piece der nächste große Hit für Netflix wird, werden wir bereits in wenigen Monaten erfahren. Die erste Staffel von Yu Yu Hakusho soll im Dezember 2023 bei Netflix an den Start gehen. Einen konkreten Starttermin gibt es bislang nicht. Ebenso ist noch nicht bekannt, wie viele Folgen die Serie umfassen wird.

Wer sich bereits jetzt auf die Realverfilmung vorbereiten möchte, kann alle 112 Folgen des Anime bei Netflix streamen. Allerdings nur im japanischen Original mit Untertiteln oder in englischer Synchronfassung.

