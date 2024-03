Welchen Film dreht Christopher Nolan nach seinem Oscar-Erfolg Oppenheimer? Die ersten Infos zu seinem nächsten Projekt stellen zwei Möglichkeiten in den Raum, darunter das Remake einer Sci-Fi-Serie.

Mit Oppenheimer hat Regisseur Christopher Nolan einen Siegeszug angetreten, wie wir ihn in den vergangenen Jahren selten im Kino erlebt haben. Nolan verwandelte die Geschichte des Physikers J. Robert Oppenheimer in einen Mega-Blockbuster, dessen Hype selbst Monate nach dem Kinostart nicht abzuflachen scheint.

Der krönende Abschluss dieses Siegeszugs: die Verleihung der Academy-Awards am vergangenen Wochenende. Oppenheimer wurde mit 7 Oscars ausgezeichnet, darunter Bester Film und Beste Regie. Jetzt blickt die Filmwelt gespannt Richtung Nolan und fragt sich: Was macht er als Nächstes? Im Grunde stehen ihm alle Türen offen.

Nach Oppenheimer: Der nächste Christopher Nolan-Film könnte ein Remake der Sci-Fi-Serie The Prisoner werden

Offiziell angekündigt ist der nächste Christopher Nolan-Film noch nicht. Variety hat sich aber umgehört und zwei interessante Informationsschnipsel ausgegraben, die uns ein erstes Gefühl dafür geben, wohin Nolans Reise in Hollywood gehen könnte.

Option 1: Christopher Nolan dreht ein Remake der britischen Sci-Fi-Serie Nummer 6 (im Original: The Prisoner), die von 1967 bis 1968 erstmals ausgestrahlt wurde und als Meilenstein der Serien-Geschichte gilt.

Option 2: Christopher Nolan wendet sich nach Oppenheimer einem neuen Stoff zu und schreibt, wie zuletzt bei dem Sci-Fi-Thriller Tenet, eine originäre Geschichte, die komplett aus seinem Kopf stammt.

Wer Nolans Schaffen in den vergangenen Jahren verfolgt hat, dürfte mit Nummer 6 aka The Prisoner vertraut sein. Bereits 2009 wurde der Regisseur mit einer Film-Version der wegweisenden Serie in Verbindung gebracht, wie der Guardian damals berichtete. Schlussendlich ist das Projekt jedoch nicht zustande gekommen.

Einer der Gründe war das im selben Jahr veröffentlichte Serien-Remake The Prisoner, das von der Kritik mit wenig Begeisterung aufgenommen wurde. Dadurch wurde eine weitere Neuauflage für viele Studios unattraktiv. Auch Ridley Scotts geplantes Film-Remake, das 2016 die Runde machte, hat sich nie auf der Leinwand manifestiert.

Geschaffen wurde The Prisoner von Patrick McGoohan, der ebenfalls die Hauptrolle spielte. Die namenlose Figur wird in der Serie nur als Nummer 6 bezeichnet. Es handelt sich um einen ehemaligen britischen Geheimagenten, der seinen Job kündigt. Daraufhin wird er verschleppt und verhört, warum er die Kündigung eingereicht hat.

Die Originalserie vermischt Elemente unterschiedlicher Genres. The Prisoner ist Science-Fiction, Mystery, Drama und psychologischer Thriller zugleich. Zudem sorgte die Serie aufgrund ihrer unkonventionellen, geradezu experimentellen Gestaltung für Aufsehen in den 1960er Jahren – eine abstrakte, provokante Spionagegeschichte.

All das klingt nach perfekten Zutaten für einen neuen Nolan-Film, gerade in Hinblick auf Tenet, der auf Tropen des Agentenfilms zurückgreift und in einem kühlen Gedankenspiel verfremdet. Aber wie eingangs geschrieben: Offiziell angekündigt ist Nolans nächster Film noch nicht. Es könnte auch etwas ganz anderes werden.

