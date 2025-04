Nach The Last of Us startet heute die nächste Videospiel-Adaption: Dieser Horror-Film entfesselt tödliche Zeitschleife im Kino

Während The Last of Us Staffel 2 aktuell im TV läuft, steht schon die nächste Videospiel-Adaption in den Startlöchern. Ab sofort lädt der Horrorfilm Until Dawn zu schaurigen Kinobesuch ein.

Videospieladaptionen stehen hoch im Kurs. Während Ein Minecraft Film zum überraschenden Überflieger an den Kinokassen wird, führt die 2. Staffel von The Last of Us aktuell bei Sky wöchentlich zurück in die düstere Postapokalypse voller Pilz-Horror und erschütternder Verluste.

Wenn euch die Wartezeit zwischen den Folgen zu lang ist und euer Durst nach Videospiel-Grusel noch nicht gestillt ist, könnte sich ein Besuch im nächstgelegenen Kino lohnen. Denn ab heute startet die Verfilmung eines weiteren extrem beliebten Horror-Games auf der großen Leinwand.

Nach The Last of Us: Until Dawn wird zum Gruseltrip durch unterschiedliche Horrorgenres

Mit Until Dawn erwartet Gruselfans eine Adaption des gleichnamigen PlayStation-Games aus dem Jahr 2015, das als eine Art spielbarer Horrorfilm mit jeder getroffenen Entscheidung und jedem nicht geretteten Charakter die Handlung veränderte. Die Verfilmung ändert das Konzept allerdings ab und erforscht als Zeitschleifen-Story mit jedem Reset unterschiedlichste Horrorgenres – von Slasher über Body Horror bis hin zum Found Footage-Schocker.

Schaut hier den Trailer zu Until Dawn

Until Dawn - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht's in Until Dawn: Wie es sich für einen Horrorfilm gehört, reist eine Gruppe junger Menschen in ein abgelegenes Dorf im Nirgendwo. Der Grund: Clover (Ella Rubin) erhofft sich, hier Hinweise auf das rätselhafte Verschwinden ihrer Schwester Melanie zu finden. Doch dann wird die gesamte Gruppe von einem maskierten Killer brutal ermordet – und das ist erst der Beginn der Geschichte.

Clover und ihre Freund:innen erwachen plötzlich wieder in einem mysteriösen Haus, das in einer Zeitschleife feststeckt. Um dieser entkommen zu können, müssen sie eigentlich nur bis zum Morgengrauen überleben. Das ist aber nicht so leicht, wenn Serienkiller, Geister, Wendigos und anderen grauenvolle Monster einem nach dem Leben trachten.

Bei Until Dawn handelt es sich nicht um eine direkte Adaption wie beispielsweise The Last of Us. Ähnlich wie Fallout wird hier eine eigenständige Geschichte erzählt, die in der gleichen Erzählwelt der Games-Vorlage verortet ist. Verbindendes Element ist dabei der von Peter Stormare verkörperte Charakter Dr. Hill.

Inszeniert wurde der Horrorfilm von David F. Sandberg, der mit Lights Out und Annabelle 2 bereits sein Gruselkönnen unter Beweis stellte und zuletzt für die beiden Shazam-Filme auf dem Regiestuhl saß. Zur Besetzung gehören unter anderem auch Michael Cimino (Annabelle 3) und Odessa A'zion (Hellraiser).

Until Dawn läuft seit dem 24. April 2025 in den deutschen Kinos. Von der FSK hat der Film eine Freigabe ab 16 Jahren erhalten.

