Nach Unfall am Harry Potter-Set: Heute startet der Film über Daniel Radcliffes Stuntman David Holmes im Stream

Streamende können sich Harry Potter auf viele Weise nähern. Ab heute auch mit dem Blick von Daniel Radcliffes Stuntman David Holmes, der bei einem tragischen Set-Unfall paralysiert wurde.

Die Weihnachtszeit ist für viele auch Harry Potter-Zeit. Während Amazon Prime * sich die alten Filme ins Programm geholt hat, die dort die Streaming-Charts beherrschen, gibt es dieses Jahr aber noch anderweitigen Nachschub für Harry Potter-Fans. Denn David Holmes: The Boy Who Lived startet am heutigen 24. Dezember 2023 bei WOW * und nimmt das Franchise aus einer bisher unerforschten Perspektive neu unter die Lupe.

Daniel Radcliffe und sein Stuntman: Die neue Harry Potter-Dokumentation ist eine Überlebensgeschichte

Der Sender Sky schnappte sich vor zwei Jahren schon das Reunion-Special Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter. Jetzt kommt auch der nächste neue Hogwarts-Eintrag zu dessen Streaming-Dienst WOW. Der Dokumentarfilm David Holmes: The Boy Who Lived spielt schon im Titel mit dem Ruf des weltberühmten Zauberlehrlings als "Jungen, der überlebte". Im Zentrum steht allerdings nicht (nur) Daniel Radcliffe, sondern vor allem der Mann, der sechs Filme lang sein Stunt-Double war und schließlich bei den Proben zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes verunglückte: David Holmes.



Seht hier den Trailer zum etwas anderen Harry Potter-Film:

David Holmes: The Boy Who Lived - Trailer (English) HD

Die HBO-Dokumentation beleuchtet die Lebensgeschichte von David Holmes samt ihrer unerwarteten Wendungen. Denn dass der Stuntman sich 2009 am Set so stark an der Wirbelsäule verletzte, dass er von da an im Rollstuhl saß, war nicht das Ende. The Boy Who Lived zeigt mit viel Herz vor allem seinen Lebensmut. Sogar Daniel Radcliffe ließ sich hier zu einem weiteren Auftritt im Harry Potter-Kontext bewegen, obwohl er ansonsten die Reihe hinter sich lassen will.



David Holmes: The Boy Who Lived eröffnet neue Perspektiven auf Harry Potter

David Holmes: The Boy Who Lived gliedert sich als Film in mehrere Teile. Zum Einstieg erfahren wir mit spannendem Archiv-Material vieles über die Stunt-Arbeit bei Harry Potter und gewinnen so neue Einblicke in Szenen, die wir längst in- und auswendig kennen. Wie war es, am Harry Potter-Set gegen Drachen zu kämpfen und schmerzhafte Besenflüge mehr zu genießen als Daniel Radcliffe?



Erst danach rückt der alles verändernde Harry Potter-Unfall ins Zentrum, wobei die Doku erforscht, wie es dazu kommen konnte, um anschließend den Blick auf David Holmes' Leben danach zu legen – inklusive seiner Beziehung zu Harry Potter-Star Daniel Radcliffe. Der Schauspieler besucht ihn regelmäßig und erzählt zum Beispiel, dass die Beziehung zu seinem Stuntman am Set inniger war als die zu Emma Watson und Rupert Grint.

HBO

Vorab sollte jeder Harry Potter-Fan wissen, dass David Holmes: The Boy Who Lived keine leichte Kost ist. Die filmische Kuscheldecke der Kino-Werke bietet er nicht. Trotzdem lohnt sich der Blick hinter die Kulissen sowie auf einen außergewöhnlichen Menschen, der nichts von Schuldzuweisungen hält und auch ohne Zauberstab mit seinem Optimismus entgegen aller Widerstände bezaubert.

