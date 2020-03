Nach Vikings: Was macht Ragnar-Darsteller Travis Fimmel heute?

Travis Fimmel hat nach Vikings zwei spannenden Science-Fiction-Projekte und noch mehr auf dem Plan. Wir haben nachgeforscht, worauf ihr in den nächsten Jahren freuen könnt.

Seitdem Travis Fimmel das erste männliche Calvin Klein-Model war, das eine sechsstellige Summe erhielt, ist einiges passiert. Das war vor 17 Jahren. Was folgt nach seinem internationalen Schauspieldurchbruch als Ragnar Lothbrok in Vikings, wo er als König von Kattegat für Aufsehen sorgte, als nächstes?

Travis Fimmel wechselt von Historie zu Science Fiction

Zwar steht Travis Fimmel schon seit 2003 regelmäßig vor der Film- und Serienkamera (Auch als Tarzan, als bräuchten wir noch mehr Gründe, ihn mit Alexander Skarsgård zu verwechseln). Erst mit Vikings wurde er einem Weltpublikum bekannt und tapste als Anduin Lothar in Warcraft: The Beginning wenige Jahre später leider etwas unbeholfen in die Hollywood-Blockbuster-Liga als Hauptdarsteller.

© The WB/History Channel Travis Fimmel als Tarzan und Ragnar Lothbrok

Anstatt weiterhin in Vikings die Vergangenheit der Wikinger aufzuarbeiten, ist er bei einer Science-Fiction-Serie namens Raised by Wolves beteiligt. Die TNT-Serie befindet sich derzeit in der Postproduktion und handelt von zwei Androiden, die mit der Erziehung von Menschen beauftragt sind.



Das Ganze spielt auf einem mysteriösen Planeten und religiöse Differenzen bedrohen das Zusammenleben. Bisher gibt es kein Startdatum für Raised by Wolves mit Travis Fimmel in der Hauptrolle namens Marcus.

Gleich zwei Sci-Fi-Filme mit Travis Fimmel in Planung

Ebenfalls im Science-Fiction-Genre in der fernen Zukunft ist einer seiner nächsten Filme angesiedelt, Tau Ceti Four. Bei Tau Ceti handelt es sich übrigens um den zu unserer Sonne am zweitnächsten gelegenen Stern.



In diesem Sonnensystem, auf einem von Krieg zerstörten Planeten, ist Travis Fimmel neben Uma Thurman in einer noch unbekannten Rolle zu sehen. Regie führt übrigens Stirb langsam-Regisseur John McTiernan. Tau Ceti Four befindet sich aktuell in Vorproduktion.

Der zweite geplante Sci-Fi-Film mit Travis Fimmel heißt Zone 414. Dabei handelt es sich um einen Androiden-Thriller in naher Zukunft, in dem Fimmels Figur Marlon Veidt einen Privatdetektiv engagiert (gespielt von Guy Pierce), um seine Tochter zu finden.

Alle kommenden Filme und Serien mit Travis Fimmel

© Transmission Films Danger Close: The Battle of Long Tan

Deutschland bringt Travis Fimmel-Filme selten ins Kino

Obwohl Travis Fimmel seit seinem Ausstieg bei Vikings einige Filme gedreht hat (Lean on Pete, Finding Steve McQueen, Dreamland und mehr), kam bloß der Kriegsfilm Danger Close: The Battle of Long Tan Ende 2019 in unsere Kinos. Vielleicht haben wir mit seinen kommenden Filmen mehr Glück.

© Momentum Pictures Travis Fimmel in Finding Steve McQueen

Nach den Sci-Fi-Projekten soll es wieder in die Vergangenheit gehen, denn ebenfalls angekündigt wurde eine noch unbetitelte Wyatt Earp-Anthologie, in der Fimmel aller Voraussicht nach den legendären Revolverhelden verkörpert.

