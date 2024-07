Nervenzerreißender Sci-Fi-Horror, der stark berührt: Sichert euch den neuen A Quiet Place-Film jetzt schon fürs Heimkino

Aktuell läuft A Quiet Place: Tag Eins noch im Kino, doch den gefeierten Sci-Fi-Horror könnt ihr euch jetzt fürs Heimkino sichern. Wieder einmal überzeugt der Schocker mit starken Figuren.

Nach dem Überraschungshit A Quiet Place und der gelungenen Fortsetzung A Quiet Place 2 gibt Regisseur John Krasinski seinen Posten im Prequel A Quiet Place: Tag Eins ab, bleibt aber als Produzent erhalten. Regisseur Michael Sarnoski bleibt der Erfolgsformel der vorherigen Teile treu und überzeugt mit Emotionalität und Spannung.

Noch läuft A Quiet Place: Tag Eins im Kino, aber ihr könnt den Sci-Fi-Horror bereits jetzt fürs Heimkino vorbestellen.

Neben der Blu-ray * erscheint der Film auch auf DVD * und im limitierten Steelbook auf 4K *, welches aktuell noch nicht vorbestellbar ist.

Darum geht es in dem spannenden Prequel A Quiet Place: Tag Eins

Das Prequel erzählt von den Ursprüngen der Invasion der geräuschempfindlichen Kreaturen und gibt uns mit Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o eine komplett neue Protagonistin. Sam ist Krebspatientin im Endstadium und lebt im Sterbe-Hospiz. Bei einem Ausflug ins Theater kommt es dann zur Invasion der Aliens im belebten New York und zu einem weiteren Überlebenskampf für Sam.

A Quiet Place:Tag Eins überzeugt mit bekannter Erfolgsformel und neuen Ansätzen

"Dass ein solches Gänsehaut-Miterleben selbst im dritten Durchgang einer eigentlich bekannten Geschichte noch funktioniert, ist ein beachtliches Kunststück", schreibt Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh in ihrem Meinungsartikel zu A Quiet Place: Tag Eins.



Mit Sam wird wieder eine glaubhafte Figur inszeniert, mit der man mitfiebern kann, während die Welt in Stille untergeht. An Sams Seite ist ihre geliebte Katze Frodo, die ein nicht zu kontrollierendes Element in die Geschichte einbindet und für allerhand Spannung sorgt. Anders als in den vorherigen Teilen sind nun die Monster präsenter und dadurch noch bedrohlicher. Auch das Großstadt-Setting bietet Abwechslung und neue Gefahren.

Im Prequel lernen wir neue Überlebensstrategien kennen, etwa wie man natürliche Geräusche wie Regen oder Donnergrollen für sich nutzen kann. Die emotionale Dichte des Films liegt nicht nur an den starken Figuren, sondern auch an schweren moralischen Entscheidungen, vor denen sie gestellt werden. So bleibt auch der dritte Film trotz bekannter Formel weiterhin spannend.

