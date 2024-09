Netflix enthüllt Chopper im neuen One Piece Staffel 2-Video – und Fans rasten direkt aus vor Freude

Ein neues Video zur 2. Staffel One Piece bei Netflix zeigt den Cast beim gemeinsamen Drehbuchlesen. Am Ende gibt es sogar einen kurzen Blick auf Fan-Liebling Chopper!

Die Produktion der 2. Staffel One Piece läuft auf Hochtouren, was aktuelle Casting-Meldungen bestätigen. Jetzt hat Netflix ein neues Video veröffentlicht, in dem der Cast gemeinsam am Tisch sitzt und die Drehbücher liest. Das eigentliche Highlight erwartet Fans am Ende des Videos, wenn Rentier-Schiffsarzt Tony Chopper erstmals kurz zu sehen ist!

Hier ist das neue One Piece Staffel 2-Video, das ihr bis zum Schluss schauen solltet:

One Piece - S2 Featurette Look Inside (English) HD

Fans lieben Real-Chopper für One Piece Staffel 2 schon jetzt

Auch wenn das neue Video ihn nur vage von hinten auf einem Stuhl zeigt, lassen One Piece-Fans jetzt schon viel Liebe für die Realversion von Chopper in den Kommentaren des Clips auf X da:

Vielleicht belohnt Netflix das positive Feedback der Fans und lässt bald einen besseren Blick auf den One Piece-Fan-Liebling folgen.

In der Vorlage ist Tony Chopper ein Rentier, dem Ruffy & Co. in Folge 81 des Animes erstmals begegnen. Genauso wie die Hauptfigur hat Chopper eine Teufelsfrucht gegessen, die ihm besondere Fähigkeiten verleiht. Bei der Strohhut-Bande heuert Chopper schließlich als Schiffsarzt an.

Wann startet die 2. Staffel One Piece bei Netflix?

Der Dreh der neuen One Piece-Folgen soll noch bis Ende des Jahres dauern. Ein Starttermin irgendwann 2025 ist möglich, aber noch nicht gesichert.

Laut Manga-Schöpfer Eiichiro Oda soll die 2. Staffel die Handlung der Vorlage bis zum Ende des Drum Island-Arcs abdecken.

