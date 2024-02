Netflix enthüllt neuen Sci-Fi-Film mit Jennifer Lopez, die zwischen explodierenden Raumschiffen einen Roboter jagt

Netflix hat Szenen aus einem seiner größten Sci-Fi-Kracher 2024 gezeigt. Dort ist Jennifer Lopez einem Roboter auf der Spur und kämpft um ihr Überleben.

2024 wird ein Sci-Fi-Jahr für Netflix. Immerhin sind mit Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin und 3 Body Problem bereits zwei Schwergewichte eingetaktet. Zu den spannendsten Szenen aus dem großen Netflix-Trailer für die wichtigsten Neuheiten des Jahres gehören allerdings auch die zu Atlas, in dem Jennifer Lopez einen Roboter zur Strecke bringen muss.

Netflix schickt Jennifer Lopez in ein Sci-Fi-Spektakel mit vielen Stars

Laut offizieller Netflix-Synopse dreht sich Atlas um eine brillante Datenanalystin (Lopez), die künstlicher Intelligenz grundsätzlich misstraut. Als Teil einer Mission soll sie einen Roboter aufspüren, der bereits in der Vergangenheit ihren Weg gekreuzt zu haben scheint. Auf Twitter gibt es diverse Ausschnitte aus dem Netflix-Trailer zu finden.

Regie bei Atlas führte Brad Peyton, der sich vor allem durch Action-Blockbuster wie San Andreas oder Rampage einen Namen gemacht hat. Neben Jennifer Lopez stehen unter anderem Sterling K. Brown (This Is Us), Simu Liu (Barbie) und Mark Strong (Sherlock Holmes) vor der Kamera.

Wann erscheint Atlas bei Netflix?

Ein genauer Starttermin bei Netflix ist noch nicht bekannt. Wie der Netflix-Trailer bestätigt, wird der Sci-Fi-Film im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.

