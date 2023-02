Netflix-Genie hetzt in Rache-Komödie Hunde auf Penisse – lasst euch nur nicht vom Titel abschrecken

Netflix-Macher Dan Perrault bringt bald eine tierische Rache-Komödie ins Kino. Im ersten Trailer geht eine Gruppe von Hunden auf Penis-Jagd. Dementsprechend frivol ist auch der Titel des Films.

Wenn ein Film Doggy Style heißt, ist der derbe Humor vorprogrammiert. Die Komödie aus der Feder von Netflix-Talent Dan Perrault (American Vandal) hält im ersten Trailer, was ihr Name verspricht. Ein gedemütigter Hund schwört dort blutige Rache an seinem Ex-Herrchen und macht sich mit seinen Freunden auf, ihm den Penis abzubeißen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Doggy Style an:

Doggy Style - Trailer (Deutsch) HD

Nach Netflix-Highlight: Rache-Komödie Doggy Style versammelt etliche Stars im Original

Ursprünglich sieht Vierbeiner Reggie (Will Ferrell) in Herrchen Doug (Will Forte) nämlich nur das Allerbeste. Erst mithilfe einiger Streuner werden ihm schließlich die Augen geöffnet: Doug wirft mit Bierdosen nach ihm, versucht ihn auszusetzen und beschimpft ihn allenthalben mit allen möglichen Beleidigungen. Höchste Zeit, es ihm heimzuzahlen.

Aber zuerst genießt Reggie die Freuden des Streunerdaseins, darunter Trockensex mit Gartenzwergen und Drogentrips auf Pilzen. Gerade unter den Sprechern der Vierbeiner-Gruppe tummeln sich dabei im Original viele Hollywood-Stars, etwa Jamie Foxx oder Randall Park (WandaVision).

Wann kommt Doggystyle ins Kino?

Doggystyle erscheint am 8. Juni 2023 im Kino. Neben Autor Perrault stand Regisseur Josh Greenbaum hinter der Kamera, der unter anderem für die Komödie Barb and Star go to Vista Del Mar verantwortlich war.

