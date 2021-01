Netflix-Hit Cobra Kai: Was hat Kreese vor? Wir klären die wichtigsten Fragen zu Staffel 3

In Cobra Kai Staffel 3 gibt es große Veränderungen für Johnny, Daniel, Miguel und Co. Im Podcast diskutieren wir, was die Season besser macht und was wir uns von Staffel 4 erhoffen.

Nach dem dramatischen Cliffhanger in Staffel 2 kehren wir endlich zurück zu Johnny Lawrence, Daniel LaRusso und Miguel Diaz. Denn Cobra Kai Staffel 3 steht bei Netflix zum Streamen bereit und wir haben natürlich gleich alle Folgen geguckt. In der neuen Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber spreche ich mit unserem Serien-Experten Max Wieseler und YouTube-Maestro Yves Arievich über die großen Fragen der neuen Folgen.

Wie verändert sich die Serie? Was macht sie besser, etwa in Bezug auf Bösewichte wie Kreese und Tory? Ist sie die bisher beste der Serie? Und was kommt in Staffel 4 auf uns zu? All das und mehr diskutieren wir in dieser Folge über Cobra Kai Staffel 3.

Hört die Episode über Cobra Kai Staffel 3:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Timecodes:

00:03:31 - Cobra Kai Staffel 3: Unser erster Eindruck

00:16:31 - Johnny, Daniel, Miguel und wie viel Dummheit verträgt der Plot?

00:32:33 - Kreese, der neue Bösewicht Silver und die Verbindungen zu Karate Kid 3

00:53:07 - Die Rückkehrer*innen Ali, Chozen und Kumiko

01:06:35 - Unsere Erwartungen an Staffel 4

01:19:32 - Die Streaming-Tipps: Crystal Lake Memories, Transformers War for Cybertron + Dickinson Season 2

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .



Cobra Kai Staffel 3 zeigt neue Facetten der Bösewichte

Die größte Veränderung in Staffel 3 des Karate Kid-Sequels stellen die Flashbacks von John Kreese (Martin Kove) dar. Der Bösewicht und ehemalige Lehrmeister von Johnny Lawrence (William Zabka) hatte sich in Staffel 2 das Cobra Kai-Dojo unter den Nagel gerissen. Nun rekrutiert er fleißig weiter, während wir in Rückblenden erfahren, dass auch dieser harte Hund mal Opfer von Bullys war.

© Sony Pictures Television Cobra Kai

Im Podcast diskutieren wir, ob diese Rückblenden uns wirklich ein neues Bild von Kreese liefern. Außerdem fragen wir uns, wie viel Herz dieser Mann noch besitzt und ob sein Kampf mit Johnny im Finale eine tiefere Bedeutung hat. Außerdem erklären wir, wen Kreese im Finale von Cobra Kai Staffel 3 anruft und woher wir diese Figur kennen.

Kreese ist aber nicht der einzige Bösewicht, der in den neuen Folgen ausführlicher beleuchtet wird. Auch die Cobra Kai-Loyalität von Tory (Peyton List) und Hawk (Jacob Bertrand) wird auf die Probe gestellt und das mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

Robby bleibt das Sorgenkind der Netflix-Serie

Wir finden viel Lob für verschiedenste Aspekte der neuen Staffel, kommen aber nicht umhin über Robby (Tanner Buchanan) zu sprechen. Das Sorgenkind von Johnny Lawrence bleibt in Staffel 3 das der ganzen Serie. Was auch an den Drehbüchern liegt.

Dabei macht Robby eine bedeutende Wandlung durch, die zahlreiche Frage für Staffel 4 von Cobra Kai aufwirft. Ob die Serie das Potenzial nutzen kann oder die Figur an sich zu schwach ist, thematisieren wir im Podcast.

© Moviepilot Die Podcast-Stimmen: Yves, Max und Jenny

Die Podcast-Stimmen: Yves Arievich (bei Instagram ), Max Wieseler (bei Twitter ), Jenny Jecke (bei Twitter )

Podcast-Nachschub für Serien-Fans:

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

Abonniere und bewerte Streamgestöber bei der Podcast-App deines Vertrauens! Wenn du mit deiner Meinung im Podcast landet willst, schick uns eine Sprachnachricht oder einen Kommentar an podcast@moviepilot.de. Alle weiteren Infos dazu findest du auf www.moviepilot.de/podcast.

Was haltet ihr von Cobra Kai-Staffel 3?