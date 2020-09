Vorfreude auf Cobra Kai Staffel 3: Warum die Serie bei Netflix so gut ist

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber reden wir darüber, warum die Sequel-Serie des 80er-Jahre-Hits Karate Kid so gut ist und warum Fans und Neulinge bei Cobra Kai auf Netflix auf ihre Kosten kommen.

Seit Kurzem sind alle 20 bisherigen Folgen des YouTube Originals Cobra Kai bei Netflix und dort bekommt die Serie endlich ihre verdiente Aufmerksamkeit. Martial Arts-Fan Jenny Jecke und ich reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, dass Cobra Kai ein perfektes, spätes Sequel ist und warum wir uns auf Staffel 3 freuen.

Jetzt reinhören: Warum Cobra Kai bei Netflix so gut ist & wir uns auf Staffel 3 freuen

00:01:44 - Auf ins Streamgestöber

00:05:44 - Karate Kid, Cobra Kai & Legacyquels

00:30:48 - Die besten Figuren & Entwicklungen der Serie

01:04:40 - Ausblick auf Cobra Kai Staffel 3

Cobra Kai bei Netflix ist das perfekte Sequel eines Kultfilms

Für späte Sequels von Kult-Franchise, die das Erbe der alten Generation fortragen und den alten Helden neue zur Seite stellen, gibt es seit Star Wars 7: Das Erwachen der Macht ein Wort: Legacyquels, quasi Vermächtnis-Fortsetzungen. Und Cobra Kai ist das perfekte Beispiel, wie es funktionieren kann.

© YouTube/Netflix Cobra Kai: Johnny vs Daniel

Im Gegensatz zu anderen Vertretern des Legacyquel-Booms hat Cobra Kai keine Scheu davor, in der Fortsetzung dorthin zu gehen, wo es weh tut. In der Serie wird der einstige Held Daniel LaRusso zu einem überheblichen Autoverkäufer und der einstige Gegenspieler Johnny Lawrence zum Protagonisten. Die toxische Erziehung, die er in den 80ern von seinem Sensei John Kreese selbst "genossen" hat, gibt er in Staffel 1 von Cobra Kai ungefiltert weiter, was üble Konsequenzen hat.

Nach und nach lernen wir die alten Helden besser kennen und wie sie sich durch die 2010er Jahre bewegen, die immer stärker von politischer Korrektheit geprägt werden. Dabei gibt Cobra Kai sowohl der alten als auch der neuen Teenager-Garde um Miguel und Sam die Chance, sich zu entfalten und ambivalenter als die Figuren im Original zu sein.

Seht den Netflix-Trailer zu Staffel 1 und 2 von Cobra Kai:

Cobra Kai - S01 + S02 Netflix Trailer (English) HD

Warum wir der 3. Staffel Cobra Kai entgegenfiebern

Achtung, Spoiler für Cobra Kai, Staffel 2: Nicht nur reißt am Ende der 2. Staffel John Kreese das Dojo von Johnny an sich und Miguel schwebt in Lebensgefahr, auch kündigt sich eine Rückkehrerin in Staffel 3 an: Ali Mills. Alle Karate Kid-Fans werden sich an die Figur aus dem originalen Film von 1984 erinnern.

© Columbia TriStar Karate Kid, 1984: Mister Miyagi und Ali Mills

Sie steht im Originalfilm zwischen dem Helden Daniel und Antagonisten Johnny. Im Staffel 2-Finale von Cobra Kai nimmt sie Johnnys Freundschaftsanfrage auf Facebook an. Wir wissen bereits, dass die originale Ali-Darstellerin Elisabeth Shue (kürzlich als Madelyn Stillwell in The Boys Staffel 1 zu sehen) zurückkehren wird für einen längeren Cameo-Auftritt.

Ebenfalls Grund zur Freude gibt der Karate Kid-Rückkehrer Chozen (wieder gespielt von Yuji Okumoto) aus Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa, der in Cobra Kai Staffel 3 das fehlende japanische Element des Franchise bieten kann.

© Moviepilot Streamgestöber: Andrea Wöger und Jenny Jecke

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Jenny Jecke (@gafferlein ).



