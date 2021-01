Von Herr der Ringe bis Resident Evil-Horror: 21 neue Serien-Highlights 2021

Welche neuen Serien gehören 2021 auf eure Merkliste? Wir haben die vielversprechendsten Serien-Highlights des kommenden Jahres herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet.

Das Jahr 2020 brachte uns viele spektakuläre Serien. Aber welche Highlights hält das neue Jahr 2021 für Serienfans bereit? In diesem Jahr wird es schwerer denn je, in den Massen an Serien-Neuheiten bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+, Apple TV+ und Co. den Überblick zu behalten

Allein Netflix hat schon über 100 neue Serien in der Pipeline und Disney+ will mit Marvel-Dauerbeschallung eure Binge-Zeit eskalieren lassen. Aber keine Sorge, wir sind da um zu helfen. Daher haben wir für euch bereits die 21 Serien-Highlights 2021 herausgesucht, denen wir mit Spannung entgegenfiebern.

Hört den Podcast: Die 21 Serien-Highlights 2021

Netflix Serien-Highlights 2021: Unsere Empfehlungen

© Netflix Resident Evil: Infinite Darkness

Auch wenn Netflix viele gute Serien im Jahr 2020 veröffentlichte, fehlte es doch an großen IPs wie The Witcher. Das wird sich 2021 nun ändern und Netflix wartet mit einigen Adaptionen bekannter Videospiele, Romane und Graphic Novels auf. Hier sind unsere im Podcast vorgestellten Netflix-Highlights 2021:

Mehr Infos zu den einzelnen Netflix-Serien und weitere vielversprechende Serien-Neuheiten findet ihr in der Netflix-Vorschau mit unseren 11 Serien-Empfehlungen für das Jahr 2021.

Serien-Highlights 2021: Marvel-Alarm bei Disney+

© Marvel/Disney Loki

Pünktlich am 15. Januar wird auf Disney+ eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe begonnen. Neue aufwändig produzierte Serien sollen nicht nur MCU-Figuren eine Bühne bieten, die noch keine Solofilme bekommen haben, sondern auch stark mit den Kino-Blockbustern verzahnt werden.

Im Podcast (weiter oben im Artikel) stellen wir Ms. Marvel und Loki als unsere 2 persönlichen Highlights vor.

Serien-Highlights 2021: American Horror Stories - Horror auf Disney+?

© FX American Horror Stories

Serie: American Horror Stories



American Horror Stories Sender: FX on Hulu

Die seit 9 Staffeln für Gänsehaut sorgende Horror-Anthologie American Horror Story bekommt ein Spin-off, das nicht mehr staffelweise, sondern von Folge zu Folge eine neue Gruselgeschichte entspinnt. Nach dem Start von Star in Deutschland könnte die FX-Produktion hierzulande im neuen Erwachsenenbereich von Disney+ landen.



Serien-Highlights 2021: Chucky - Die Killerpuppe mordet wieder

© Universal Curse of Chucky

Serie: Chucky



Chucky Sender: Syfy

Nach dem gescheiterten Reboot-Versuch kehrt die Original-Killerpuppe Chucky zurück. Die Horrorserie von Don Mancini verspricht, das Chucky-Verse eskalieren zu lassen und bekannte Verbündete und Feinde des messerschwingenden Rotschopfs aufeinandertreffen zu lassen.

Serien-Highlights 2021: Der Herr der Ringe - Amazons Fantasy-Monument

© Warner Herr der Ringe

Serie: Der Herr der Ringe



Der Herr der Ringe Sender: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video greift tief in die Tasche und produziert die teuerste Serie aller Zeiten, um Herr der Ringe-Fans ein weiteres Mal nach Mittelerde zu entführen. Das Fantasy-Epos spielt 3000 Jahre vor Frodos Reise zum Schicksalsberg und bringt beliebte Figuren wie Galadriel, Sauron und Elrond zurück.



Serien-Highlights 2021: Foundation - Adaption eines Sci-Fi-Klassikers

© Apple Foundation

Serie: Foundation



Foundation Sender: Apple TV+

Die Science-Fiction-Serie basiert auf dem Roman-Zyklus (Foundation, Foundation and Empire und Second Foundation) von Isaac Asimov, in dem der Zusammenbruch des galaktischen Imperiums droht und damit ein 30.000 Jahre anhaltendes dunkles Zeitalter bevorsteht. In den Hauptrollen treten Lee Pace und Jared Harris auf.

Serien-Highlights 2021: Halo - Der Kult-Shooter wird zur Serie

© Bungie Halo

Serie: Halo



Halo Sender: Showtime

Seit der Ankündigung im Jahr 2013 warten Fans mit Spannung auf die Live-Action-Serie, die das erfolgreiche Videospiel-Franchise verfilmt. Im kommenden Jahr ist es endlich soweit und Pablo Schreiber wird den ikonischen Helm des Master Chief aufsetzen. An Halo wird kein Science-Fiction-Fan in diesem Jahr vorbeikommen können.

Serien-Highlights 2021: It's a Sin - Drama mit Tränengarantie

© Channel 4 It's a Sin

Serie: It's a Sin



It's a Sin Sender: Channel 4/HBO Max

Mit Years and Years brachte uns Russel T. Davies 2020 eine der besten Serien des Jahres. Dementsprechend hoch sind unsere Erwartung an seine neue Serie, die ein weiteres Tränenfest verspricht.

Wir folgen einer Gruppe von queeren Freunden in den 80er Jahren, deren Leben sich durch die HIV- und AIDS-Krise dramatisch verändert. Mit Olly Alexander, dem Leadsänger der Band Years and Years (!) hat Davies schonmal den perfekten Hauptdarsteller gefunden.

Serien-Highlights 2021: Nine Perfect Strangers - Im Spa mit Nicole Kidman

Serie: Nine Perfect Strangers



Nine Perfect Strangers Sender: Hulu

Es geht um neun Fremde in einem Luxus-Spa. Mehr müssen wir auch gar nicht wissen, denn die Hulu-Serie bringt von Haus aus alle Zutaten für einen Erfolg mit: David E. Kelley, eine Liane Moriarty-Vorlage und Nicole Kidman. Zum namhaften Cast gehören zudem Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon und Samara Weaving.

Serien-Highlights 2021: Star Trek - Strange New Worlds rufen zu Abenteuern

© Paramount Star Trek Strange New Worlds

Mit Strange New World kehrt Star Trek zu seinen Wurzeln zurück. Das Discovery-Spin-off und TOS-Prequel folgt Captain Pike und seiner Crew, die neue Welten bereisen und dabei unbekannte Spezies und Kulturen kennenlernen. Die Serie soll im episodischen Monster-der-Woche-Format klassische Star Trek-Geschichten erzählen.

Serien-Highlights 2021: The Nevers - Science-Fiction von Joss Whedon

© HBO Max The Nevers

Serie: The Nevers



The Nevers Sender: HBO

Eine neue Serie von Buffy-Mastermind Joss Whedon? Unser Interesse ist geweckt. In der Sci-Fi-Serie The Nevers folgen wir einer Gruppe von Frauen aus dem viktorianischen Zeitalter mit übernatürlichen Kräften. Auch wenn Whedon die Produktion nach der Hälfte verlassen musste, sind wir sehr gespannt, welche aufregende Welt er diesmal kreiert hat.

Serien-Highlights 2021: The Watch - Terry Pratchetts Fantasy-Polizei

© BBC America The Watch

Serie : The Watch



The Watch Sender: BBC America

Nach der viel gelobten Fantasyserie Good Omens bringt startet am 3. Januar 2021 bei BBC America die nächste Terry Pratchett-Adaption und widmet sich mit The Watch den wahnwitzigen Erlebnissen der diversen Stadtwache von Ankh-Morpork.

Serien-Highlights 2021: The Wheel of Time - Amazons Fantasy-Epos

© Amazon Wheel of Time

Serie : The Wheel of Time



: The Wheel of Time Sender: Amazon Prime Video



Bevor der Herr der Ringe die Serienwelt überrollt, bringt uns Amazon Prime Video ein weiteres Fantasyepos: die Verfilmung von Robert Jordans Romanzyklus Das Rad der Zeit. Zum Cast gehören unter anderem Rosamund Pike und Haus des Geldes-Star Alvaro Morte.

