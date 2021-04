Netflix-Hit Elite versprüht im neuen Trailer sexuelle Spannungen: Der Start kann gar nicht früh genug kommen

Netflix' beliebte spanische Serie Elite hat einen Start für Staffel 4 verkündet und stellt die neuen Gesichter neben den bekannten Stars vor. Der Teaser Trailer zeigt, wie heiß es dabei hergeht.

Nach Haus des Geldes ist Elite die zweite große, international gefeierte spanische Serie bei Netflix. Nach dem gloriosen Staffel 3-Finale fand die Show einen Abschluss für viele Figuren. Doch beendet war sie damit lange noch nicht. Staffel 4 will einen Neustart wagen - aber zugleich einige alte Bekannte behalten.



Der Trailer zu Elite Staffel 4 zeigt uns eine neue Netflix-Ära

Dass Elite in Staffel 4 Figuren verliert ist notwendig, um frischen Wind in die Serie zu bringen, in der in Staffel 1 bis 3 Morde, Erpressungen und verschwundene Schüler an der privaten Oberschule zur Tagesordnung gehörten. Der Teaser Trailer stellt nun die neue Elite-Klasse wie auf einem Catwalk vor:

Elite Staffel 4 - Ankündigungstrailer (English) HD

Zur Handlung von Staffel 4 ist noch nicht viel bekannt, mit dem Neustart könnten aber auch Netflix-Zuschauende einsteigen, die (aus unerfindlichen Gründen) die wahnsinnig unterhaltsamen ersten Staffeln überspringen wollen. Zugleich lässt sich das Video natürlich auch als Aufforderung verstehen, jetzt alles nachzuholen, bevor es bald weitergeht.

Unter den Schülern von Las Encinas, die sich mit reichlich sexuellen Vibes umtanzen dürften Elite-Fans vor allem sechs Gesichter noch kennen: Das Urgestein Guzman (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso) und Ander (Arón Piper) sowie Rebeca (Claudia Salas) und Cayetana (Georgina Amorós), die seit Staffel 3 dabei sind.

Auf dem ersten Schwung Bilder zu Netflix 4. Staffel von Elite tummeln sich genau wie im Trailer außerdem schon ein paar Schauspieler*innen, die es noch zu entdecken gilt: Neuzugänge sind zum Beispiel Patrick (Manu Ríos), Mencía (Martina Cariddi) und Ari (Carla Díaz), die teilweise schon Verträge haben, die bis zu Staffel 5 reichen.

Wann startet Elite Staffel 4 bei Netflix?

Ein Starttermin für Staffel 4 wurde im Zuge des ersten Trailers auch gleich verkündet: Am 18. Juni 2021 geht es zurück an die Schule der Intrigen.

Podcast für Netflix-Nutzer*innen: Wie gut sind Elite und Haus des Geldes?

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir die gehypten spanischen Serien Elite und Haus des Geldes und beantworten, ob sie sich lohnen:

Mit Haus des Geldes und Elite kommen zwei der derzeit angesagtesten Netflix-Serien aus Spanien. Warum ausgerechnet Spanien bei Netflix boomt, wie gut Elite und Haus des Geldes wirklich sind und welche spanischen Serien und Filme sich sonst noch lohnen, wird hier ergründet.



