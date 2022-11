Netflix' Horrorserie Cabinet of Curiosities überzeugt nur in einer Folge – den Rest könnt ihr vergessen

In Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities hat vor allem eine Episode eure Aufmerksamkeit verdient. Sie sticht als hochwertige Horror-Erfahrung hervor.

Als Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities vor 5 Jahren angekündigt wurde, war die Vorfreude groß: Der Genre-Meister Guillermo del Toro stellt eine Reihe mit Horror-Regietalenten zusammen, die einzelne Grusel-Geschichten erzählen? Genial! Doch das Endergebnis rang mir mit leider nur einer Ausnahme wenig Begeisterung ab.

Ob Love, Death & Robots, American Horror Stories oder Black Mirror: Anthologie-Serien, die jede Folge eine neue Geschichte erzählen, stehen hoch im Kurs. Insbesondere im Sci-Fi- und Horror-Genre. Hier können wir uns Storys häppchenweise einverleiben. Der Vorteil: Wir werden jedes Mal neu von einer neuen Geschmacksrichtung überrascht. Der Nachteil: Wir müssen uns zuweilen durch jede Menge vergessenswerte Folgen durchfuttern, um die wirklich guten Pralinen in der Serien-Schachtel zu finden. So auch bei Netflix' Cabinet of Curiosities.



Warum Die Autopsie die mit Abstand beste Folge in Cabinet of Curiosities ist

Die Autopsie von David Prior sticht aus den 7 anderen größtenteils mittelmäßigen Episoden heraus. Wenn ihr nur eine Folge der Horror-Serie schaut, dann bitte diese.



Wir steigen ungemein atmosphärisch in Folge 3 von Cabinet of Curiosities ein: Ohne große Erklärung schleust David Prior uns in die bedrückende Arbeitsumgebung mehrerer Bergleute ein. Das ländliche Ambiente wirkt schon nach wenigen Bildern realistisch. Die Arbeit unter Tage wäre an sich bereits düster genug, kommt aber mit der kurz darauf folgenden Katastrophe umso verheerender daher.

© Netflix Cabinet of Curiosities: Folge 3, Die Autopsie

Vorsichtig entzwiebelt Die Autopsie ihre erzählerischen Schichten: Das Minenunglück vom Anfang schlägt den Bogen zur alten Freundschaft eines Polizisten (Glynn Turman) und eines Leichenbeschauers (F. Murray Abraham). Noch wissen wir nicht, wie das alles zusammenhängt. Doch bald fügen sich die Puzzleteile dieses Horror-Rätsels zusammen, um schließlich in einer unheilvollen Obduktion zu gipfeln.



Farbgebung, Musik, die schmatzende Tonspur beim Öffnen von toter Körper und die lange hinausgezögerte Wendung: Alles zahlt auf die den Nacken langsam hinaufkriechende Gänsehaut ein. Wenn Dr. Carl Winters schließlich selbst auf seinem Autopsie-Tisch landet, führen die Fäden in einer schaurigen Enthüllung zusammen. Die lebt nicht nur von einem simplen Horror-Schauwert, sondern vielmehr von der Idee eines erzählerischen Gesamtwerks, die dahintersteht.

© Netflix Cabinet of Curiosities: Folge 3, Die Autopsie

In 57 Minuten eröffnet sich hier ein gesamtes Universum. Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein billiger End-Schock oder gezielter Ekel-Effekt. Die schließlich ans Licht tretende unvermutete Tragik der Grusel-Episode hallt noch lange nach.

Seit The Empty Man haben Horror-Fans David Prior als Filmemacher auf dem Schirm. Dass sich dessen ganz besonderer existenzialistischer Grusel-Krimi-Mix auch in seinem Cabinet of Curiosities-Beitrag wiederfindet, ist ein Glücksfall.

Wo liegt das Problem der anderen Cabinet of Curiosities-Folgen bei Netflix?

Natürlich ist es schön, dass Netflix in Guillermo del Toros Kuriositäten-Sammlung unterschiedliche Horror-Stimmen Gehör verschafft, die sich eine Stunde lang experimentell ausleben können. Doch genau hier liegt auch das Problem: Die meisten Folgen kommen über ihren Experiment-Charakter nicht hinaus.

© Netflix Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

Dabei finden sich in den anderen Geschichten durchaus einzelne überzeugende Elemente: wie die emotionale Eindringlichkeit von Andrew Lincolns Vogel-Episode Das Rauschen (Folge 8), die spannende Örtlichkeit von Lager 36 (Folge 1) oder das unheimliche Monster von Die Besichtigung (Folge 7). Letztendlich fügt sich aber keine der Episoden am Ende zu seinem so schlüssigen Gesamtbild zusammen wie Die Autopsie.



Ob es sich dabei nun um gigantische Friedshofsratten (Folge 2) oder eine horrende Schönheitscreme (Folge 4) handelt: Der Großteil der Cabinet of Curiosities-Episoden fühlt sich unfertig an. Es bleibt bei Ansätzen. Die Folgen gewähren uns lediglich den Einblick in eine Idee, ohne diese Idee zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Das ist in 60 Minuten natürlich eine Herausforderung sein.

Doch das Genre des Horrorfilms ist eines der wenigen, das sich auch im Filmbereich seine kurzen Laufzeiten bewahrt hat. Und Die Autopsie zeigt, dass ein 1-stündiger, rundherum gelungener Horrortrip sehr gut möglich ist.

