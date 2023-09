Netflix quält mich! Ich bin so verzweifelt, dass ich mir fast die Absetzung meiner Lieblingsserie wünsche

Netflix quält mich mit Ungewissheit. Wird meine Lieblingsserie nun abgesetzt oder verlängert? Auch nach monatelanger Wartezeit hält sich der Streaming-Dienst zur Verlängerung vieler Projekte bedeckt. Und das nervt gewaltig.

Allein in diesem Jahr wurden 20 Netflix-Serien abgesetzt. Der Frust über unvollendete Erzählungen von 1899 bis Lockwood & Co ist für viele Zuschauer:innen groß. Dass Fans nach den Hiobsbotschaften um ihre gecancelten Lieblinge kämpfen, hat selten Erfolg, wie der seit 3 Jahren währende Kampf um The Society zeigt.

Doch eine Sache treibt mich als Nutzerin des Streaming-Dienstes noch mehr in den Wahnsinn: dass Netflix abgesetzte Serien nicht bekannt gibt und dadurch teilweise jahrelang unsicher ist, ob eine Serie noch verlängert wird oder doch klammheimlich bereits beendet wurde. Was mich kontinuierlich um weitere Staffeln meiner Lieblings-Fantasy-Serie bangen lässt.



Niemand kann Netflix zwingen, seine Serien-Absetzungen zu offenbaren

Bei TV-Sendern ist relativ schnell klar, ob eine Serie weitergeht. Spätestens bei den sogenannten Upfronts werden in den USA Verlängerungen und Absetzungen offiziell bekannt gegeben. Bei Streaming-Diensten und in Zeiten von immer größeren Abständen zwischen den Staffeln ist das schwieriger, weil es keine Regel gibt, die besagt, dass nicht verlängerte Serien bekannt gegeben werden müssten.

Ist euch schon aufgefallen, dass Netflix' Serien-Begräbnisse immer nur von den Schöpfer:innen selbst bekannt gegeben werden? Den Kreativen fällt es zu, die Grabrede auf ihre Kinder zu halten. Weil sie selbst nichts für die Absetzung können, werden sie von den Fans nicht angefeindet, sondern bemitleidet. Mit dieser Durchsicker-Taktik drückt sich der Streaming-Dienst vor den unliebsamen Ankündigungen. Eigene Meldungen schenkt er nur verlängerten Serien.

Netflix 1899: Netflix' Serien-Absetzungen in freiem Fall

Um Negativ-Schlagzeilen zu vermeiden, ist das von Business-Seite nachvollziehbar. Netflix' Abo-Zahlen stagnieren, weshalb nun Maßnahmen zum Verbot des Passwort-Teilens durchgesetzt werden. Der Verlust einer weiteren Lieblingsserie könnte für so manche Zuschauende der letzte Tropfen sein, der das Frustrationsfass zum Überlaufen bringt und die Abo-Kündigung bewirkt.

Das Verschweigen abgesägter Serien ist natürlich kein Netflix-Problem per se. Auch andere Streaming-Dienste wie Amazon überlassen die Verkündung schlechter Nachrichten anderen, beispielsweise Branchenblättern mit internen Quellen. Aber da Netflix der mit Abstand produktivste Serien-Hersteller ist, fallen die massenhaften Absetzungen hier besonders auf.

Zugleich werden Verlängerung nicht mehr wie früher nach einem Monat verkündet. Der Streaming-Dienst hat neue Regeln zur Fortsetzung und Einschätzung eines Serien-Erfolgs. Heute spielen beispielsweise durchgeschaute statt nur angefangene Staffeln eine Rolle. Dass eine Netflix-Serie sich in den ersten vier Wochen entweder profilieren oder untergehen muss, ist keine Faustregel mehr. Was grundsätzlich eine gute Entscheidung ist, aber zu einer quälenden Wartezeit führt.

Die Fantasy-Serie Shadow & Bone bringt meine Netflix-Verzweiflung auf den Punkt

Mir persönlich bereitet das Schicksal der Serie Shadow and Bone - Legenden der Grisha schlaflose Nächte – eine meiner absoluten Lieblingsserien bei Netflix. Als großer Fan der mittlerweile sieben Bücher des Grishaverse * von Leigh Bardugo fieberte ich zwei Jahre auf die 2. Staffel der hochwertigen Fantasy-Erzählung hin. Nachdem diese im März 2023 zu Netflix gekommen war, war allerdings nichts mehr von einer Verlängerung (oder Absetzung) zu hören.

Netflix Shadow & Bone: Ist das Staffel 2-Ende viel Rauch um nichts?

Die Vorzeichen standen bereits vor Staffel 2 nicht günstig: Die neue Season verfilmte Buch 2 und 3 und schloss damit die erste Roman-Trilogie Fantasy-Universums ab. Vor dem Staffel 2-Start vermutete ich, dass die Serie damit ein Zwischen-Ende angesichts einer möglichen Absetzung erhalten sollte. Doch dann veränderte das Staffel 2-Ende Alinas Story zu einem Cliffhanger, um sie weiter in der Serie zu behalten und bereitete Staffel 3 sowie die Spin-off-Serie Six of Crows vor. Sogar die Drehbücher zur Zusatz-Serie der diebischen Fan-Lieblinge der "Krähen" sind laut Serienschöpfer Eric Heisserer schon fertig.

Netflix legte alle Brotkrumen für eine Fortsetzung aus – aber mit der Absicht, sie zu erfüllen? Ob wir jemals in den Genuss der zwei Fantasy-Sequels kommen, steht für Otto-Normal-Netflix-Nutzer:innen in den Sternen. Ich kann zu Hause lediglich um die heißgeliebten Figuren zittern. Werde ich nie den großen Raubzug von Kaz, Jasper, Inej und Co. am Bildschirm miterleben dürfen? Muss Matthias für Nicht-Lesende auf ewig im Gefängnis versauern? Wohin der Alina-Twist geführt hätte, können nicht einmal Buch-Fans vorhersagen.

Netflix Shadow & Bone hat alles für die Krähen vorbereitet - und jetzt?

Netflix' Schweigen zu Shadow & Bone befördert mich als Fan in eine unangenehme Limbo-Situation: Ich schmore in der Vorhölle banger Absetzungs-Erwartungen, kann die Hoffnung aber nicht ganz aufgeben. Schließlich gab es schon Netflix-Serien, die nach mehr als einem Jahr Wartezeit unerwartet um eine weitere Staffel verlängert wurden.

Warum mich Netflix' Absetzungs-Schweigen wütend macht

Ohne die Gewissheit, dass Shadow & Bone wirklich gestorben ist, vermag ich nicht vollständig mit der Netflix-Serie abzuschließen. Ich kann nicht richtig Abschied nehmen, die nötige Trauer-Arbeit leisten und mein Serien-Leben weiterleben, wenn ich in einem Winkel meines Herzens noch glaube, dass die Fantasy-Serie überraschend wieder auftaucht.

Netflix Shadow & Bone: ich (links) & Netflix (rechts)

Was uns zur Vermeidungs-Strategie des Streaming-Dienstes zurückführt. Netflix' hält mich mit meinen Hoffnungen als Geisel. Selbst die geringste Chance einer Verlängerung spannt mich auf die Folter. In Netflix' uneinsehbarer Blackbox könnte Shadow & Bones 3. Staffel sowohl tot als auch lebendig sein. Schrödingers Streaming-Katze lässt mich verweilen, selbst wenn der Ärger über die Ungewissheit weiter wächst.

Werden Netflix' rückläufige Einnahmen wirklich steigen, weil sich wartende Fans wie ich an die Möglichkeit kommender Staffeln klammern, statt ihr Netflix-Abo zu kündigen? Wird hier meine verzweifelte Hoffnung als Gewinn-Strategie instrumentalisiert? Eine traurige, aber faire Absetzungs-Nachricht wäre mir persönlich lieber.

Podcast-Tipp: Warum setzt Netflix meine Lieblingsserien ab?

Im Podcast suchen wir nach Erklärungen für die Absetzungswelle bei Netflix, die Serien wie Warrior Nun, 1899 und First Kill erfasst hat. Sind diese wirklich nicht erfolgreich genug? Und könnte Netflix etwas tun, um Wut und Trauer der Fans zu vermindern?

