Netflix setzt deutschen Rache-Thriller fort, den selbst Stephen King liebt: Erster Trailer entfesselt atemlose Action mit Fack ju Göhte-Star Jella Haase

Das deutsche Netflix-Phänomen Kleo kehrt zurück. Im ersten Teaser-Trailer zu Staffel 2 nimmt Jella Haases wilde Spionage-Action ganz neue Ausmaße an.

Stephen King macht womöglich gerade Freudensprünge. Der erste Trailer zu Staffel 2 der deutschen Netflix-Action Kleo ist nämlich da, und der Horror-Autor konnte von Staffel 1 nicht genug bekommen. Den neuen Ausschnitten nach zu urteilen geht Jella Haases Rache-Trip jetzt erst richtig los.

Schaut euch hier den Teaser zu Kleo Staffel 2 an:

Kleo - S02 Trailer (Deutsch) HD

Kleo legt sich in Staffel 2 mit gleich zwei Geheimdiensten an

Staffel 1 der Netflix-Serie Kleo erschien bereits im August 2022. Kleo (Haase) rächt sich dort als ehemalige DDR-Spionin an ihren ehemaligen Vorgesetzten und Weggefährten. Staffel 2 dreht sich erneut um den ominösen roten Koffer, der für diverse Weltmächte und ihre Geheimdienste von Interesse ist: CIA und KGB wollen ihn in die Finger kriegen, weil er die Neuordnung Deutschlands und Europas nach dem kalten Krieg maßgeblich beeinflussen könnte.

In der Ankündigung zu Staffel 2 der Netflix-Serie informierten Hauptdarsteller:innen Haase und Dimitrij Schaad die Fans humorvoll über die Dreharbeiten für die neuen Folgen, die mittlerweile mit großer Wahrscheinlichkeit schon abgeschlossen sind.

Wann kommt Kleo Staffel 2 zu Netflix?

Ein genaues Startdatum für Staffel 2 des Netflix-Hits Kleo gibt es bisher noch nicht. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird die neue Staffel sechs Folgen beinhalten. Zu den Drehorten gehörten unter anderem Brandenburg und Serbien.

