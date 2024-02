Netflix setzt vergessenen Sci-Fi-Film nach 4 Jahren fort: Neuer Trailer entfesselt Superkräfte gegen korrupte Polizisten

Noch im Februar veröffentlicht Netflix das Sequel einer düsteren Sci-Fi-Vision, die vor ein paar Jahren für Aufsehen sorgte. Jetzt macht der lange Trailer Lust auf mehr.

Mit Code 8 erschien 2019 auf Grundlage eines gefeierten Kurzfilms ein Sci-Fi-Action-Film mit spannender Prämisse: In einer zukünftigen Welt, in der vier Prozent aller Menschen eine übersinnliche Begabung besitzen, sorgen neben der Polizei auch Roboter für Ordnung. Obwohl ein Elektriker (Robbie Amell) mit elektrisierender Begabung versucht, auf der rechten Bahn zu bleiben, wird er schließlich von einem Kriminellen (Stephen Amell) in einen Banküberfall hineingezogen. Kürzlich hat Netflix den Trailer zur Fortsetzung Code 8 Part II veröffentlicht.

Bei Netflix: Die Fortsetzung von Code 8 setzt Roboter-Polizeigewalt übersinnliche Kräfte entgegen

Der Netflix-Trailer zu Code 8 Teil 2 zeigt uns Hauptfigur Connor Reed (Robbie Amell) im Gefängnis, während ein aufsteigender Politiker mit technisierten Helfern die Straßen von Verbrechern säubern will. Wer sich ergibt, muss nichts fürchten. Zumindest in der Theorie.

Nachdem die jugendliche Pav (Sirena Gulamgaus) ihren Bruder verliert, will sie sich mit ihrer Gabe Gerechtigkeit für seinen Tod erstreiten. Plötzlich muss Connor sich erneut entscheiden, auf welcher Seite des Gesetzes er stehen will. Und ob er nach dem Betrug durch Telekinetiker Garrett (Stephen Amell) erneut bereit ist, mit ihm zusammenzuarbeiten.



Seht hier den Netflix-Trailer zum 2. Teil von Code 8

Code 8 Part II - Trailer (English) HD

Nachdem der erste Film noch teilweise aus Crowdfunding-Geldern finanziert wurde, lag die Fortsetzung ganz bei Netflix. Als Regisseur kehrte Jeff Chan für das Sequel zurück, der bereits die Kurzfilm-Vorlage und den ersten Spielfilm Code 8 inszeniert hatte. Durch die Mischung von Superkräften mit einem futuristischen Polizeistaat gehört Code 8 Part II sowohl zu den Superhelden-Filmen 2024 als auch zu den Sci-Fi-Filmen 2024.

Wann kommt die Sci-Fi-Fortsetzung Code 8: Part II zu Netflix?

Am Mittwoch, dem 28. Februar 2024 soll der 2. Teil von Code 8 bei Netflix veröffentlicht werden. Also fast genau vier Jahre, nachdem Code 8 bei uns in Deutschland seine Erstveröffentlichung als DVD-Premiere feierte.

Der erste Sci-Fi-Spielfilm Code 8 ist im Stream aktuell nur zum Leihen oder Kaufen verfügbar, z.B. bei Amazon *.

Podcast zum Thema: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Februar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Februar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr Code 2 Part II als Sci-Fi-Fortsetzung bei Netflix, eine Romantische Komödie bei Amazon sowie einen Animationsfilm mit kreativer Idee.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.