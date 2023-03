Netflix stampft einfach Mega-Projekt mit Scarlett Johansson ein, aber es gibt noch Hoffnung

Kaum sorgt der Netflix-Film Paris Paramount mit Scarlett Johansson für Aufsehen, da zieht der Streaming-Dienst dem Projekt den Stecker. Der Grund dafür: das gigantische Budget.

Erst letzte Woche berichteten wir über Paris Paramount. Der neue Film von Nancy Meyers sorgte für Schlagzeilen, da die für RomComs bekannte Regisseurin bei dem Streaming-Dienst nach einem Budget von 150 Millionen US-Dollar fragte. Der damalige Stand: Netflix war gewillt, 130 Millionen US-Dollar zu investieren.

Für eine romantische Komödie ist diese Summe durchaus ungewöhnlich. Paris Paramount hörte sich aber auch nach dem ultimativen Nancy Meyers-Film an, gewissermaßen ihr The Irishman. Für die Hauptrollen konnte sie große Namen wie Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Owen Wilson und Michael Fassbender gewinnen.

Paris Paramount: Netflix sagt die neue Nancy Meyers-RomCom mit Scarlett Johansson ab

Der Konflikt um das Budget konnte jedoch nicht beiseitegelegt werden. Ausgehend von einem Bericht von Variety , hat Netflix dem heiß erwarteten Projekt den Stecker gezogen. Meyers beharrte auf das von ihr angefragte Budget. Der Streaming-Dienst wollte die 130 Millionen US-Dollar allerdings auf keinen Fall überschreiten.

Hier könnt ihr den Trailer zur letzten Nancy Meyers-RomCom schauen:

Man lernt nie aus - Trailer (Deutsch) HD

Das ist eine bittere Niederlage, aber es gibt noch einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Nachdem Netflix-Rückzieher will sich das Team hinter Paris Paramount bei anderen Studios umschauen. Die Frage ist nur, wer ein dermaßen beträchtliches Budget in eine RomCom investiert, wenn nicht ein Hollywood-Disrupter wie Netflix.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serien im März bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in unserer Monatsvorschau für den März 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sind durch die Startlisten der einzelnen Streaming-Dienste gegangen und haben die größten Highlights für euch herausgesucht, angefangen bei der neuen Staffel von The Mandalorian bis hin zur Fantasy-Rückkehr Shadow & Bone.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision