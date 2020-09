Netflix-Trailer platzt vor Stars: Heißer Oscar-Kandidat kommt schon im Oktober

The Trial of the Chicago 7, der neue Film von Aaron Sorkin, feiert im Oktober seine Premiere auf Netflix. Der neue Trailer lässt nichts weniger als einen heißen Oscar-Kandidaten erwarten.

Kurz nach dem ersten Trailer veröffentlicht Netflix einen weiteren packenden Einblick in The Trial of the Chicago 7, dem neuen Film von Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin. Dieser wartet nicht nur mit jeder Menge Stars auf, sondern verdeutlicht eine Sache mit Nachdruck: Das hier ist ein ganz heißer Oscar-Kandidat.

Dieser Umstand ist vor allem auf die hochaktuelle Thematik des Films zurückzuführen. The Trial of the Chicago taucht in ein aufwühlendes Kapitel der US-amerikanischen Geschichte ein, nämlich ins Jahr 1969, als es bei einer friedlich geplanten Demonstration in Chicago zu gewaltsamen Ausschreitungen kam.

The Trial of the Chciago 7 taucht in die Geschichte ein

Eine Gruppe von Aktivisten wurde für die Eskalation verantwortlich gemacht. Die Chicago Seven (auch bekannt als Conspiracy Sven) wurden vor Gericht u.a. aufgrund von Verschwörung und Aufhetzung angeklagt. In Aaron Sorkins Film wird der Gerichtsprozess eine entscheidende Rolle spielen, wie der neue Trailer zeigt.

Schaut den Trailer zu The Trial of the Chicago 7

Aaron Sorkin trifft mit dieser Geschichte definitiv den Puls der Zeit. Schon mehrere Male hat der Filmemacher bewiesen, dass er es wie nur wenige andere Drehbuchautoren versteht, komplexe Zusammenhänge in einem packenden Skript zusammenzuführen. Ein Film wie dieser dürfte bei der Academy definitiv hoch im Kurs stehen.

Dazu kommt der namhafte Cast, der von Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt und Mark Rylance angeführt wird. Dazu kommen Jeremy Strong, Frank Langella, Michael Keaton und William Hurt. Die Frisuren allein dürften für einiges an Gesprächsstoff sorgen.

The Trial of the Chicago 7 feiert am 16. Oktober 2020 seine Netflix-Premiere.

