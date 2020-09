Netflix-Trailer vereint Genie und Wahnsinn: Hier wird selbst Schach spannend

The Witch-Star Anya Taylor-Joy erobert Netflix im Oktober mit einer neuen Miniserie. Der neue Trailer zu Das Damengambit verspricht viel Schach und noch mehr Drama.

Das Schachspiel gehört nun wahrlich nicht zu den Dingen, die sich mit einer Kamera sonderlich spannend einfangen lassen, da der größte Nervenkitzel in den Köpfen der Spieler entsteht. Die neue Netflix-Serie Das Damengambit (im Original The Queen's Gambit) hat dennoch einen Weg gefunden, das ziemlich aufregend aussehen zu lassen.

Ausgehend vom neuen Trailer erwartet uns bei Das Damengambit nicht nur ein spannendes Drama, sondern vor allem ein Streifzug durch eine zerrissene Seele, verkörpert von Anya Taylor-Joy. Zwischen Genie und Wahnsinn wird hier die Geschichte einer Schachspielerin erzählt, die schon in jungen Jahren zu Weltruhm gelangte.

Anya Taylor-Joy als junge Schachmeisterin bei Netflix

Beth Harmon ist der Name der Figur, die Anya Taylor-Joy in Das Damengambit zum Leben erweckt. Von ihren Eltern wird sie im Stich gelassen. Im Schachspiel findet sie jedoch Trost, Halt und eine Berufung. Gleichzeitig kämpft sie mit Suchtproblemen: Beth ist von Betäubungsmitteln abhängig und droht deswegen, alles zu verlieren.

Schaut den Trailer zu Das Damengambit:

Das Damengambit - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das Damengambit basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Tevis und wurde als Miniserie mit insgesamt sieben Episoden konzipiert. Hinter dem Projekt stecken Scott Frank und Allan Scott. Erstgenannter war bereits in die Entstehung der Westernserie Godless involviert, die ebenfalls aus dem Hause Netflix stammt.

Zum Cast von Das Damengambit gehören einige bekannte Namen. Da wäre etwa Thomas Brodie-Sangster, der als Jojen Reed in Game of Thrones zu sehen war. Dazu kommen Bill Camp und Marielle Heller, die sich zuletzt als Regisseurin von Filmen wie Der wunderbare Mr. Rogers und Can You Ever Forgive Me? einen Namen gemacht hat.

Der Star der Serie ist aber fraglos Anya Taylor-Joy. Seit ihrem Durchbruch mit The Witch hat sie ihre Karriere beständig ausgebaut. Im Kino ist sie momentan im X-Men-Ableger The New Mutants zu sehen. Demnächst taucht sie in Edgar Wrights Last Night in Soho auf sowie The Northman, dem neuen Film von The Witch-Regisseur Robert Eggers.

Nachfolgend findet ihr das offizielle Poster zu Das Damengambit:

© Netflix Das Damengambit

The Queen's Gambit startet am 23. Oktober 2020 auf Netflix.



