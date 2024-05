Neu auf Amazon: Explosiver Action-Thriller mit Sylvester Stallone, der bis zur letzten Minute spannend bleibt

The Specialist ist ab sofort auf Amazon Prime verfügbar. Darin sehen wir Sylvester Stallone, der als Sprengstoffexperte einen Auftrag von Sharon Stone annimmt.

Wer einen hochkarätigen Cast, imposante Explosionen und ein wenig Erotik sucht, der dürfte ab sofort auf Amazon Prime fündig werden. Dort ist nämlich The Specialist von Luis Llosa ab sofort erhältlich. Action-Veteran Sylvester Stallone und Oscar-Preisträgerin Sharon Stone schlüpfen in diesem Action-Thriller in die Hauptrollen.

The Specialist stammt aus 1994 und zählt zu den Klassikern des Film-Genres. Durch die interessante Prämisse und den Einsatz eines der berühmtesten Action-Darsteller ist der Film eine gelungene Mischung, die ihr nicht verpassen solltet.

Sylvester Stallone-Action im Amazon Prime-Abo: Darum geht es in The Specialist

Die Sprengstoffexperten Ray Quick (Sylvester Stallone) und Ned Trent (James Woods) müssen im Auftrag der CIA einen Drogenbaron in die Luft jagen. Dabei kommt es zu einem Streit zwischen den beiden. Quick verlässt daraufhin die CIA und arbeitet fortan als unabhängiger Killer.

Warner Bros. The Specialist

Über seine Internetseite erhält er einen Mordauftrag von May Munro (Sharon Stone). Quick soll den Mafia-Clan rund um Tomas Leon eliminieren. Er ist für die Ermordung von Munros Eltern verantwortlich. Quick nimmt den Auftrag an, muss dabei allerdings feststellen, dass sein ehemaliger Kollege Trent sein eigenes Spiel spielt.

Action-Kracher The Specialist trumpft mit Star-Power auf

Die beiden Schauspielenden zählen zu den erfolgreichsten ihrer Zeit. Sylvester Stallone war in zahlreichen Action-Filmen unterwegs und hat schon mit Hollywood-Legenden wie Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis zusammengearbeitet.

Obwohl er mittlerweile in nahezu 100 Filmen mitgespielt hat, war seine Karriere nicht immer rosig. Er wurde beispielsweise als Darsteller in Der Pate abgelehnt. Doch davon ließ der Schauspieler sich nicht unterkriegen und startete eine bahnbrechende Karriere. Einer seiner größten Erfolge war Rocky.

Sharon Stone dagegen ist die wohl beste Besetzung, wenn es um einen Hauch Erotik geht. Sie feierte einen großen Erfolg mit Basic Instinct, der mit seinen erotischen Szenen für Aufsehen sorgte.

Solltet ihr also das Beste aus den beiden Welten sehen wollen, seid ihr mit The Specialist an der richtigen Adresse. Schaut euch den Film über Amazon Prime an, falls ihr dort ein aktives Abonnement besitzt.

