Neu auf Disney+: The Walking Dead startet das Finale mit Rick Grimes, aber es wird niemanden richtig glücklich machen

Heute startet auf Disney+ die erste der letzten acht Folgen von The Walking Dead. Vor dem Ende der Serie wird die Abwesenheit von Rick Grimes deutlichen denn je.

In wenigen Wochen geht The Walking Dead nach 177 Episoden zu Ende. Für Fans, die seit 12 Jahren dabei sind, wird das Finale sicher ein emotionaler Abschied – wenn natürlich auch nicht für immer. Ab heute könnt ihr die erste der letzten acht Folgen auf Disney+ streamen *. Und die beginnt mit einer nostalgischen Rückschau inklusive Wiedersehen mit Rick Grimes (Andrew Lincoln).

The Walking Dead blickt auf die Anfänge zurück

In den ersten Minuten von Folge 17 leitet die Stimme von Judith Grimes das Ende der Horrorserie ein und lässt uns im Schnelldurchlauf auf all das zurück blicken, was bisher geschehen ist. The Walking Dead stellt damit die Weichen für das Finale: Wer waren wir? Wer sind wir? Und wer wollen wir in Zukunft sein? Mit dabei ist auch der ikonische Moment, in dem Rick Grimes in einem Krankenhaus in der Zombie-Apokalypse erwacht. Mit ihm hat die Serie begonnen.

Hier gibt's den Trailer zum The Walking Dead-Finale:

The Walking Dead - S11 Finale Trailer (Deutsche UT) HD

Dieser Moment ist zugleich nostalgisch als auch bitter für die vielen Fans, die sich sehnlichst die Rückkehr von Rick herbeisehnen, der seit Staffel 9 nicht mehr dabei ist. Die Chancen auf einen Überraschungsauftritt im Finale der Serie stehen leider schlecht. Denn all die Antworten auf seinen Verbleib werden wir wohl erst in der 2023 startenden Spin-off-Serie über Rick und Michonne erhalten.

Der kurze Rick-Rückblick in der neuen Folge aber deutet an, dass es womöglich doch noch ein kurzes Wiedersehen geben könnte. Und sei es nur in Form einer Post-Credit-Szene. Denn ganz ohne Rick sollte The Walking Dead einfach nicht beendet werden.

Das erwartet uns in den letzten 8 Folgen The Walking Dead

Nach dem schockierenden Cliffhanger hat sich die Situation der Hauptfiguren drastisch verändert. In Abwesenheit der Anführer:innen haben die Soldaten des Commonwealth Alexandria und die Hilltop Kolonie eingenommen und zu militärischen Stützpunkten umfunktioniert. Einen sicheren Rückzugsort für die ehemaligen Bewohner:innen gibt es nicht mehr.

Während sich die Charaktere außerhalb des Commonwealths vor Lance Hornsby (Josh Hamilton) und seinen Soldaten verstecken müssen, gerät auch die Lage innerhalb der Mega-Gemeinschaft außer Kontrolle. Denn Connie veröffentlicht einen Zeitungsartikel, der die Machenschaften der Miltons offenbart – und einen öffentlichen Aufstand anzettelt.

Im Podcast diskutieren wird: Ist das The Walking Dead-Ende zum Scheitern verurteilt?

Alle Charaktere, die sich noch innerhalb der Mauern des Commonwealth aufhalten, befinden sich in großer Gefahr. Daher wird ein Plan geschmiedet, um diese herauszuschmuggeln. Nur leider gibt es ein Problem: Eine riesige Horde von Untoten bewegt sich auf das Commonwealth zu, das daraufhin in den Lockdown geht.

Fans können sich in den kommenden Folgen auf eine letzte finale Schlacht einstellen, die nicht nur die Zukunft des Commonwealth, sondern auch das Schicksal aller Charaktere bestimmen wird. Wie The Walking Dead ausgehen wird, ob es noch schockierende Tode geben wird und ob Rick Grimes am Ende doch noch vorbeischaut, werden wir bereits in wenigen Wochen erfahren.

Wann läuft das Finale von The Walking Dead bei Disney+?

Der dritte und letzte Teil der 11. Staffel The Walking Dead bringt uns acht abschließende Folgen, die immer montags um 9.00 Uhr bei Disney+ erscheinen. Das Serienfinale wird am 21. November zu sehen sein.

Hier findet ihr die Titel und Starttermine der letzten Episoden:

Folge 17: Lockdown – 3. Oktober auf Disney+

– 3. Oktober auf Disney+ Folge 18: A New Deal – 10. Oktober auf Disney+

– 10. Oktober auf Disney+ Folge 19: Variant – 17. Oktober auf Disney+

– 17. Oktober auf Disney+ Folge 20: What's Been Lost – 24. Oktober auf Disney+

– 24. Oktober auf Disney+ Folge 21: Outpost 22 – 31. Oktober auf Disney+

– 31. Oktober auf Disney+ Folge 22: Faith – 7. November auf Disney+

– 7. November auf Disney+ Folge 23: Family – 14. November auf Disney+

– 14. November auf Disney+ Folge 24: Rest in Peace – 21. November auf Disney+

Der Titel des Serienendes könnte manchen The Walking Dead-Fans vertraut vorkommen. Hierbei handelt es sich nämlich um den Titel des letzten Sammelbandes der Comic-Vorlage, welcher in Deutschland als Ruhe in Frieden erschienen ist.

Wer das Finale ohne vorherige Spoiler erleben möchte, sollte sich übrigens schon eine Woche vor der Ausstrahlung vom Internet fern halten. In den USA ist die letzte Folge nämlich schon am 13. November bei AMC+ zu sehen.

