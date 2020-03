Neu auf Netflix: Diese 21 Filme und Serien retten euer Wochenende

DC-Star Margot Robbie versucht in I, Tonya skrupellos die Spitze des Eiskunstlaufens zu erklimmen. Alle neuen Filme und Serien bei Netflix diese Woche im Überblick.

In den vergangenen Jahren avancierte Margot Robbie etwa durch Auftritte in The Wolf of Wall Street sowie den DC-Filmen Suicide Squad und Birds of Prey zu einem der bekanntesten Gesichter des Kinos. Bei Netflix könnt ihr die Australierin ab Sonntag in I, Tonya in einer weiteren herausstechenden Rolle sehen.

Neben dem Biopic über Eiskunftläuferin Tonya Harding sind noch einige weitere interessante Titel beim Streamingdienst diese Woche erschienen.

So sei auf das dystopische Thriller-Highlight Der Schacht aus Spanien hingewiesen, an dessen Schauplatz, ein vertikal angeordnetes Gefängnis, der Begriff Nahrungskette brutal neugedacht wird. Science-Fiction- und Serienfreunde können sich zudem auf den Animefilm Altered Carbon: Resleeved freuen, ein Spin-off der titelgebenden Netflix-Serie.

Falls ihr euch derweil schon immer gefragt habt, was Regisseur Todd Phillips neben der Hangover-Trilogie vor seinem DC-Hit Joker gemacht hat, könnt ihr etwa einen Blick auf den satirischen War Dogs mit Jonah Hill und Miles Teller als Waffenhändler werfen. Nachfolgend findet ihr alle neuen Filme, Serien und Shows bei Netflix diese Woche in der Übersicht.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Alle neuen Shows bei Netflix diese Woche

ab sofort: Bert Kreischer: Hey Big Boy



