Neu bei Amazon: Das Ende eines genialen Science-Fiction-Epos und 47 weitere neue Filme und Serien

Bei Amazon Prime Video könnt ihr jetzt das Finale der besten Science-Fiction-Serie der letzten Jahre und viele weitere neue Filme und Serien streamen. Hier findet ihr die Wochen-Übersicht der Neuheiten.

Amazon Prime Video hat in dieser Woche 47 Filme und Serien neu ins Streaming-Programm aufgenommen. Zum Start ins Wochenende haben wir für euch eine praktische Übersicht aller Neuheiten sowie einen ganz besonderen Serien-Tipp, den ihr nicht verpassen solltet.

Amazon trumpft wieder mit massig Katalog-Titeln auf, die diesmal besonders spannend für Fans alter Italowestern sein sollten. Für Familien hingegen gibt es den Animations-Spaß Hotel Transsilvanien 4 zu bestaunen, der nach abgesagtem Kinostart direkt im Stream erscheint. Das größte Amazon-Highlight der Woche ist allerdings das große Finale einer der besten Sci-Fi-Serien.

Neu bei Amazon: Die beste Science-Fiction-Serie der letzten Jahre endet episch

Am Freitag wurde die letzte Folge der genialen Science-Fiction-Serie The Expanse bei Amazon veröffentlicht. Sechs Staffeln lang erzählte die Adaption von Daniel Abrahams und Ty Francks Romanreihe ein faszinierendes wie komplexes Weltraum-Epos über die politischen und menschlichen Konflikte im Sonnensystem mit einzigartigem Worldbuilding und jeder Menge Realismus.

The Expanse - S06 Trailer (English) HD

Nach der extrem verdichteten und nur sechs Folgen langen Final-Staffel von The Expanse steht das Sci-Fi-Meisterwerk nun in Gänze zum Streamen bereit. Und das Beste daran? The Expanse schafft tatsächlich ein würdiges aber auch fulminantes Serienende, dass die jahrelang aufgebauten Handlungsbögen zusammenführt und abschließt.

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

The Expanse, Staffel 6 jetzt komplett



Harrow, Staffel 3



Binge Reloaded, Staffel 2



Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Hotel Transsilvanien 4: Schaut den Trailer zum Monster-Spaß für die ganze Familie

Hotel Transsilvanien Eine Monster Verwandlung - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon Prime Video angekündigt wurden.



Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

