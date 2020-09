Neu bei Amazon Prime: Alle 101 Filme und Serien der Woche

Auch diese Woche bietet Amazon seinen Prime-Abonnenten ein vollgepacktes Programm an Filmen und Serien. Wir zeigen euch alle neuen Titel im Überblick.

Filmfans dürfen sich bei Amazon Prime in dieser Woche durch eine ganze Wagenladung neuer Film wühlen. Bei den neuen Titel für den Streamingdienst ist diesmal wirklich für jeden Geschmack etwas dabei, wobei sich aktuellere Titel wie The Guilty oder Tschick mit zahlreichen Klassikern abwechseln.

Ein Highlight in dieser Woche ist die Jurassic Park-Trilogie, die es jetzt komplett bei Amazon Prime zum Streamen gibt. Fans von wuchtigen, berührenden Dramen sollten dagegen unbedingt The Wrestler von Darren Aronofsky schauen, in dem Mickey Rourke ein gewaltiges Comeback als Schauspieler hingelegt hat.

Übersicht: Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Mysterious Mermaids - Staffel 1

Für Umme - Staffel 1

Warum The Boys bei Amazon Prime so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

Was schaut ihr am Wochenende bei Amazon Prime?