Neu bei Amazon Prime: Alle 39 Filme und Serien der Woche

Amazon Prime bietet diese Woche eine tolles Ablenkungsangebot auf. Vollblüter solltet ihr nicht verpassen. Das sind alle neuen Filme und Serien in der Übersicht.

Die neue Woche war und ist reich an neuen Filmen. Amazon Prime nimmt derzeit nicht unbedingt die ganz fetten Hochkaräter ins Programm auf. Wenn wir aber mit einem Sieb ein bisschen durch die Masse streifen, bleibe so einige Goldstücke hängen.

Neu bei Amazon Prime: Der Hochglanz-Thriller Vollblüter

Darum geht es Vollblüter: In Vollblüter lassen zwei Teenagerinnen aus gutem Hause, Amanda (Olivia Cooke) und Lily (Anya Taylor-Joy), in Conneticuts Vorstadt ihre eingeschlafene Freundschaft wieder neu aufleben.

4.5 von 5 Sternen: Die FILMSTARTS-Kritik zu Vollblüter

Beim erneuten Näherkommen müssen die jungen Frauen feststellen, dass die alte Bekannte nicht diejenige ist, für die sie sie bisher gehalten haben, und dass sie grundverschieden sind. Dennoch schweißt vor allem eine Gemeinsamkeit die zwei schließlich zusammen: ihre Verachtung für Lilys besitzergreifenden Stiefvater (Paul Sparks). In einer kleinen Nebenrolle ist der verstorbene Anton Yelchin zu sehen.

Der deutsche Trailer zu Vollblüter

Vollblüter - Trailer (Deutsch) HD

