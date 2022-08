Neu bei Amazon Prime: Brutalstes Horror-Gemetzel des Jahres, Sci-Fi-Geheimtipp und 29 weitere Filme & Serien

Wie immer könnt ihr auch diese Woche viele neue Titel bei Amazon Prime im Abo streamen. Wir stellen euch alle Filme & Serien zum Wochenende vor, darunter den heftigen Horror-Schocker The Sadness.

Zum Wochenende präsentieren wir wie gewohnt alle neuen Filme und Serien im Amazon Prime-Abo. Horror-Fans dürfen diesmal nicht The Sadness verpassen. Der taiwanesische Genre-Schocker verwandelt Menschen durch ein neues Virus in blutrünstige Bestien. Dabei verstört The Sadness vor allem durch unglaublich brutale Gewaltexzesse, die nichts für Zartbesaitete sind.

Sci-Fi-Fans sollten derweil einen Blick auf Synchronic werfen. In der Story des Films kommen zwei Rettungssanitäter einer neuen Designer-Droge mit verheerenden Konsequenzen auf die Spur kommen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Synchronic:

Synchronic - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien(staffeln) bei Amazon Prime diese Woche

Die 22 besten Serien 2022 zur Halbzeit

Das Serienjahr 2022 brachte uns in der ersten Hälfte wieder massig Binge-Futter. Aber was hat sich wirklich gelohnt? Wir blicken zurück auf die bisher 22 besten Serien 2022, die ihr im Angebot von Netlfix, Amazon, Apple TV+, Disney und mehr nicht verpassen solltet.

In der Halbjahres-Top-22 befinden sich dabei neue Serien wie Heartstopper und Severance sowie neue Staffeln von The Boys und Stranger Things. Von Comedys über Dramen und Thriller bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist garantiert für alle etwas dabei.

