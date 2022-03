Neu bei Amazon Prime: Das erste The Boys-Spin-off, Will Smith-Flop & eine sündhaft teure Superhelden-Katastrophe

Es ist soweit: The Boys geht endlich bei Amazon weiter, wenn auch nur mit dem brutalen Spin-off. Außerdem rettet Will Smith Footballer und die Justice League geht unter.

Amazon wirft uns diese Woche eine Wagenladung neuer Filme und Serien aufs Sofa. Sortieren wir das mal. Da ist zum einen natürlich der Start des animierten The Boys-Spin-offs The Boys Presents: Diabolical, das teilweise härter wirkt als seine große Schwester-Serie. Hier geht es direkt zum Stream *. The Boys Staffel 3 startet am 3. Juni 2022 bei Amazon Prime.

Neben The Boys: Will Smith-Drama und Superhelden-Unfall

Außerdem ist der Will Smith-Film Erschütternde Wahrheit neu im Angebot, der auf wahren Begebenheiten basiert. Smith spielt gewohnt emotional und das Thema ist auch spannend. Dennoch floppte der Film. Verglichen mit dem Fiasko von Justice League ist das aber gar nichts. Bei Amazon könnt ihr "das Original" streamen, bevor in wenigen Tagen Zack Snyders endgültige, 4-stündige Version des DC-Spektakels zu Netflix kommt.

Schaut den Trailer zu The Boys Diabolical

The Boys Presents: Diabolical - S01 Trailer (English) HD

Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Alle neuen Serien bei Amazon Prime

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.