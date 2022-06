Neu bei Amazon Prime: Einer der größten Will Smith-Flops ist eine absolute Katastrophe

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt Verborgene Schönheit mit Will Smith streamen. Auch wenn der Film mit weiteren Stars wie Kate Winslet und Helen Mirren aufwartet, ist er einer der größten Flops in Smiths Karriere.

Bei Amazon Prime gibt es ab jetzt das Drama Verborgene Schönheit zu sehen. Darin spielt Will Smith den lebensmüden New Yorker Werbefachmann Howard, der über den Tod seiner kleinen Tochter nicht hinwegkommt. In seiner großen Trauer schreibt er Briefe an den Tod, die Zeit und die Liebe. Kurz darauf erhält er tatsächlich Antworten. Neben dem Hauptdarsteller sind in dem Film weitere Stars wie Kate Winslet, Edward Norton, Helen Mirren und Keira Knightley zu sehen.

Der namhafte Cast konnte jedoch nicht verhindern, dass Verborgene Schönheit zu einem der größten Flops in Will Smiths Karriere wurde.

Verborgene Schönheit mit Will Smith ist künstlerisch und kommerziell gescheitert

Verborgene Schönheit setzte an den Kinokassen einen unschönen Trend in Will Smiths späterer Karriere fort, der sich bereits bei einigen seiner vorherigen Filme abzeichnete. Auch Werke wie After Earth, Focus und Erschütternde Wahrheit blieben finanziell deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wie Digital Spy damals berichtete, war Verborgene Schönheit Ende 2017 schließlich der finanziell schlechteste Start in Smiths gesamter Karriere. Am Startwochenende spielte dieser in den USA nur 7,1 Millionen Dollar ein.

Begleitet wurde dieses negative Einspielergebnis, durch das Verborgene Schönheit laut Box Office Mojo bei einem Budget von 36 Millionen Dollar weltweit bis heute nur gut 88 Millionen Dollar einspielte, zudem von zahlreichen vernichtenden Kritiken. Bei Rotten Tomatoes hat der Film nur eine äußerst niedrige Wertung von 14 Prozent.

So schreibt beispielsweise Justin Chang in der Los Angeles Times , dass Verborgene Schönheit "nicht das Niveau von so-schlecht-dass-er-schon-wieder-gut-ist hat. Vielleicht noch beeindruckender ist die Tatsache, dass er nur schlecht genug ist, um sich zu wünschen, dass er noch schlechter wäre."

Tatsächlich ist Verborgene Schönheit ein absolutes Kuriosum. Als hätte Twist-Meister M. Night Shyamalan unbeabsichtigt eine bösartige, schwarze Komödie über den Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen gedreht, die gängige Klischees eines rührenden, auf die Tränendrüse drückenden Dramas ins Absurde verdreht.

Auf der ehemals weißen Weste von Will Smith, der in den den 1990er-Jahren noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, ist Verborgene Schönheit ein schmutziger Fleck, der wirklich gesehen werden sollte, um ihn fassen zu können.



