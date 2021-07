Neu bei Amazon Prime: Emilia Clarkes beste Rolle seit Game of Thrones und 18 weitere Filme

Amazon hat diese Woche 18 neue Filme und eine Serie ins Programm aufgenommen. Wir empfehlen besonders eine Komödie mit Game of Thrones-Star Emilia Clarke, auch wenn der Zeitpunkt ungewöhnlich ist.

Schauen wir den Tatsachen ins Auge: Es hat schon bessere Wochen in der Amazon Prime-Geschichte gegeben. Die Highlights unter den 19 Neuzugängen müssen wir suchen, aber es gibt sie. Suicide Squad kommt eine Woche vor dem Start der neuen DC-Version THE Suicide Squad ins Angebot. Außerdem könnt ihr das Kriegsfilm-Doppel von Clint Eastwood Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima streamen.

Game of Thrones-Star Emilia Clarke in herzerwärmender Komödie

Ein zu dieser Jahreszeit etwas bizarrer, aber absolut willkommener Zugang ist Last Christmas mit Emilia Clarke, einer der schönsten neuen Weihnachtsfilme seit langem und Emilia Clarkes beste Rolle seit dem Ende von Game of Thrones.

Die beste Box: Game of Thrones Staffel 1-8 in 4K bei Amazon *

Die ehemalige Daenerys spielt als chaotische Kate frei auf und lässt die Fesseln ihrer berühmtesten Figur eindrucksvoll hinter sich. Wenn ihr im Hochsommer Lust auf Weihnachtsstimmung habt: Lasst euch nicht abhalten.

Game of Thrones - S06 Blooper Reel (English) HD

Alle neuen Filme (und eine Serie) bei Amazon Prime diese Woche

Die 15 besten Serienstarts im August

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an August-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Starzplay, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats vor.



*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.