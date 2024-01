Neu bei Amazon Prime: Liam Neeson-Thriller bringt 85 Jahre alten Privatdetektiv "schlau, scharfsinnig und einfühlsam" zurück

Amazon Prime Video nimmt einen neuen Thriller ins Programm auf, der Liam Neeson in große Schuhe steckt: Er spielt einen berühmten Detektiv, der vor ihm schon sieben andere Gesichter hatte.

Es gibt ikonische Privat-Ermittler, die immer wieder in neuen Filme und mit neuen Stars die Leinwände und Bildschirme ausfüllen dürfen. In England kommt niemand an Sherlock Holmes heran, in den USA ist Philip Marlowe eine echte Ikone. Diesem Detektiv hauchte Liam Neeson in Marlowe neues Leben ein und das könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime Video * miterleben.

Bei Amazon: Marlowe holt Detektiv-Ikone mit Liam Neeson zurück

In den späten 1930er Jahren geht der brütende, nicht gerade vom Glück verfolgte Philip Marlowe (Liam Neeson) in Los Angeles seiner Profession als Detektiv nach. Von der reichen Erbin Clare Cavendish (Diane Kruger) wird er angeheuert, ihren verschollenen Ex-Liebhaber aufzuspüren. Ist der Mann, der als Requisiteur beim Film arbeitete, wirklich tot? Diese Frage führt den Privatschnüffler in ein Netz aus Verrat und Lügen, das auch die Elite der Stadt mit einschließt.

Eurovideo Diane Kruger in Marlowe

Der 1939 von Raymond Chandler zunächst literarisch erschaffene Privatdetektiv Philip Marlowe wurde in seiner 85-jährigen Laufbahn schon von vielen Stars verkörpert. Sieben Darsteller streiften den Namen und Mantel des Krimi-Antihelden vor Liam Neesons Auftritt 2022 über. Am bekanntesten sind wahrscheinlich die Film-Auftritte von Humphrey Bogart (Tote schlafen fest, 1946), Robert Montgomery (Die Dame im See, 1947) und Robert Mitchum (Fahr zur Hölle, Liebling, 1975).

Lohnt sich Marlowe bei Amazon? Der Thriller spaltete die Kritik

Eine Ikone noch einmal aus der Schublade zu holen, ist keine leichte Aufgabe. Als Filmerlebnis fand Marlowe von Regisseur Neil Jordan (Interview mit einem Vampir) deshalb gleichermaßen Bewunderer und Kritiker:

Kritiker Glenn Kenny beschreibt, dass der Film "revisionistisch, aber schlau, scharfsinnig und einfühlsam" zu Werke geht. Die Chicago Sun Times lobt Liam Neesons "zuverlässig machtvolle, weltmüde, 'Ich-bin-zu-alt-für-diesen-S---'-Performance". Collider wiederum hebt die gesamte talentierte Besetzung hervor, die "die Leinwand in Brand steckt und uns den Ausflug ins Goldene Zeitalter Hollywoods fühlen lässt".

Weniger begeisterte Stimmen wie das Slant Magazine , nennen Marlowe hingegen einen "Film so voller Noir-Klischees, dass man ihn anfangs fast als Parodie missverstehen kann". Der Observer befindet Liam Neeson als "energielos" und seinen Detektiv als "langweiligsten Anwohner dieses schmierigen Hollywoods nach Einbruch der Dunkelheit". Der Hollywood Reporter zieht sein Fazit wie folgt:

Trotz all der authentischen Genre-Elemente, die Marlowe ausstellt, erwacht der Film nie ganz zu eigenem Leben. Ihm fehlt einfach der Elan und Esprit, der ihn über das Gefühl erhebt, mehr als ein von einer mittelmäßigen Cover-Band gespielter großartiger Pop-Song zu sein.

Ob ihr euch eher den lobenden oder den kritischen Stimmen anschließt, könnt ihr ab dem heutigen 5. Januar 2023 bei Amazon Prime Video selbst herausfinden.

