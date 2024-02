Neu bei Amazon Prime: Nervenaufreibender Psycho-Thriller, der völlig überraschend einen 24 Jahre alten Bruce Willis-Hit fortsetzt

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt einen beeindruckenden Psycho-Thriller streamen. Bis zur Veröffentlichung war nicht bekannt, dass es in Wahrheit die Fortsetzung eines gefeierten Superhelden-Films mit Bruce Willis ist.

M. Night Shyamalan hat ein paar sehr gute und ein paar sehr schlechte Filme gemacht. Seine erste Zusammenarbeit mit James McAvoy, Split, gehört allerdings zu seinen besten und ihr könnt sie jetzt streamen. Besonders McAvoys schauspielerische Leistung, insgesamt 23 Persönlichkeiten derselben Figur darzustellen, beeindruckt und macht den Film absolut sehenswert. Split hat sein Publikum zum Kinostart aber auch mit einer Bruce Willis-Überraschung überrumpelt. Ab sofort streamt er in der Flatrate bei Amazon Prime Video.

Superhelden-Film und Psycho-Thriller zugleich: Darum geht es in Split bei Amazon

Darum geht’s: Nach einer Geburtstagsparty wird die Jugendliche Casey (Anya Taylor-Joy) mitsamt zweier Freundinnen aus dem Auto ihres Vaters entführt. Der Entführer Kevin (James McAvoy) hat eine dissoziative Identitätsstörung. Ganze 23 verschiedene Persönlichkeiten beherbergt er in sich. Doch vor einer Persönlichkeit fürchten sich alle anderen: Sie nennen sie “die Bestie”.

Die entführten Teenagerinnen treffen auf verschiedene Seiten von Kevin und erfahren, dass sie der Bestie geopfert werden sollen. Casey will aber nicht tatenlos auf ihren Tod warten.

Universal Pictures / Amazon Anya Taylor-Joy vs. James McAvoy in Split

Das klingt nicht gerade nach einem Superhelden-Film. Ohne zu spoilern, können wir verraten, dass der Film aber mit einer unerwarteten Verbindung zum Superhelden-Klassiker Unbreakable endet – und einem Cameo von Bruce Willis.

Split führt Unbreakable fort und es gibt sogar schon einen dritten Teil mit Bruce Willis in der Hauptrolle

Als M. Night Shyamalan 2000 Unbreakable drehte, hatte er bereits die Idee zu einer Trilogie. Zunächst verwarf er die Idee allerdings wieder und Unbreakable durfte für sich stehen. Erst 16 Jahre später kehrte er zur Thematik zurück und drehte Split. Dabei steht die Fortsetzung erstmal komplett für sich. Die Verbindung zu Unbreakable kommt erst ganz am Ende des Films. Da sehen wir Bruce Willis, der sich eine Nachrichtensendung über die Ereignisse in Split ansieht.

Drei Jahre später erschien mit Glass dann das Finale der Trilogie und führte somit auch die Charaktere von Bruce Willis und James McAvoy zusammen. In Glass spielt auch Samuel L. Jackson mit, der seine Rolle als Elijah Price aus Unbreakable wieder aufnimmt. Bereits in Unbreakable hat er David Dunn (Bruce Willis) erklärt, dass er der Bösewicht in der Geschichte ist. David Dunn sei der Held.

M. Night Shyamalan hat eine weitere Fortsetzung der Reihe ausgeschlossen und die Trilogie, die der Regisseur als Eastrail 177 Universe betitelt, ist abgeschlossen. Der Name des Filmuniversums kommt von dem Zugunglück am Anfang von Unbreakable. In diesem Zug soll auch der Vater von Kevin, dem Protagonisten aus Split, gesessen haben.

Der Superhelden-Psycho-Thriller mit James McAvoy ist ab sofort bei Amazon Prime Video und Netflix zu sehen. Vorgänger Unbreakable und Split könnt ihr bei Disney+ sehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.