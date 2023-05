Neu bei Amazon Prime: Pure Ekstase mit Leonardo DiCaprio in einer seiner besten Rollen

Amazon Prime hat einen der besten Leonardo DiCaprio-Filme in sein Streaming-Programm aufgenommen. Macht euch bereit für ein zweieinhalbstündiges Epos im New York der 1920er Jahre.

Leonardo DiCaprio hat sich in den vergangenen Jahren in einen Schauspieler verwandelt, der seine Projekte sehr bewusst auswählt. Auch wenn er im Zuge von Don't Look Up bei Netflix vorbeigeschaut hat, ist er einer der letzten richtigen Leinwand-Stars. Jeder neue DiCaprio-Film ist ein Ereignis. Besonders gespannt sind wir auf Killers of the Flower Moon, der in wenigen Wochen in Cannes seine Premiere feiert.



Wenn ihr auf der Suche nach einem großartigen DiCaprio-Film seid, um euch die Wartezeit auf Killers of the Flower Moon zu vertreiben, haben wir den perfekten Streaming-Tipp für euch. Bereits vor zehn Jahren war DiCaprio in einem Epos zu sehen, das ins Amerika der 1920er Jahre entführte: Der große Gatsby. Die Verfilmung des gleichnamigen Literaturklassikers streamt aktuell bei Amazon Prime.

Leonardo DiCaprio-Meisterwerk bei Amazon Prime: Der große Gatsby ist ein einziger Rausch

Bevor wir den titelgebenden Gatsby kennenlernen, stellt sich uns aber aber eine Figur vor: Nick Carraway (Tobey Maguire). Der Protagonist der Geschichte ist frisch in der Stadt eingetroffen und muss feststellen, dass er einen überaus faszinierenden Nachbarn hat. Der mysteriöse Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) wohnt direkt neben seiner Tür. Ganz New York hofft, auf eine seiner prunkvollen Partys eingeladen zu werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der große Gatsby schauen:

Der große Gatsby - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl alle ununterbrochen von dem großen Gatsby reden, gibt es kaum jemanden, der ihn wirklich getroffen hat. Nick ist einer der wenigen Menschen, der tatsächlich seine Bekanntschaft macht. Er entdeckt jedoch keinen verschwenderischen Milliardär, der gewissenlose Geschäfte macht. Vielmehr offenbart sich Nick ein junger Mann mit gebrochenem Herzen. DiCaprio geht komplett in dieser Rolle auf.

Inszeniert wurde Der große Gatsby von Baz Luhrmann, der für seine rauschhaften Filme bekannt ist. Von Moulin Rouge bis hin zum letztes Jahr erschienen Elvis-Biopic: Wenn sich Luhrmann in eine Geschichte vertieft, kann man davon ausgehen, dass dabei ein Film herauskommt, der audiovisuell einiges zu bieten hat. Selten konnte sich Luhrmann so frei nach Herzenslust austoben wie bei Der große Gatsby.

