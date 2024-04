Neu bei Amazon Prime: Sci-Fi-Meilenstein mit revolutionärer Action, dessen 4. Fortsetzung gerade erst angekündigt wurde

Eine der bahnbrechendsten Science-Fiction-Trilogien kommt zu Amazon Prime zurück. Beste Zeit für einen Rewatch, denn ein weiteres Sequel ist seit dieser Woche Thema.

Ihr habt jetzt die Wahl: Entweder ihr nehmt die blaue Pille und euer Leben geht weiter wie bisher, oder ihr nehmt die rote Pille und gönnt euch die revolutionäre Matrix-Trilogie bei Amazon Prime. Die war schon Ende letzten Jahres kurz im Angebot des Streaming-Dienstes zu finden und geht am 7. April 2024 erneut online.

Besseres Timing hätte man nicht vorprogrammieren können, denn just in dieser Woche hat Warner Bros. mit Matrix 5 eine weitere Fortsetzung zur Sci-Fi-Reihe angekündigt. Wie das nach der Franchise-Dekonstruktion von Matrix Resurrections und ohne die wegweisenden Wachowski-Schwestern funktionieren soll, muss sich zeigen.

Die Matrix-Trilogie bei Amazon Prime: Folgt dem weißen Hasen

Zu Beginn des ersten Films fragt der Hacker Thomas Anderson aka Neo (Keanu Reeves) sich, was es mit der mysteriösen Matrix auf sich hat. Das Konzept macht gerüchteweise im Netz die Runde, doch niemand scheint so wirklich zu wissen, worum es sich dabei handelt. Als er in einem Club von der eingeweihten Trinity (Carrie-Anne Moss) kontaktiert wird, die ihn näher an die Antworten zu seinen Fragen bringt, gerät er plötzlich ins Visier von Agent Smith (Hugo Weaving) und seinen Kollegen.

Warner Bros.

Die Handlanger der Matrix können jedoch nicht das Treffen zwischen Neo und Morpheus (Laurence Fishburne) verhindern. Der Anführer von Trinitys geheimnisvoller Gruppe glaubt fest daran, im neusten Anwärter den gesuchten, prophezeiten Auserwählten gefunden zu haben ... und stellt Neo vor eine Wahl, die seine Realität für immer verändern wird.

Was folgt, ist knallharte Sci-Fi-Action, für die eine ganz neue Spezialeffekt-Technik erfunden werden musste. Dieser Bullet Time-Effekt wurde in den Jahren darauf so oft kopiert und parodiert, dass wir immer noch nicht mit dem Zählen der Beispiele fertig sind.

Cyberpunk-Saga mit einem ganzen Regenbogen an Interpretationsebenen

Die Matrix-Filme wurden stark von japanischen Animes wie Ghost in the Shell oder Akira inspiriert und sind über die Jahre hinweg aus vielen Winkeln interpretiert worden. Neben existentialistischen Fragen bezüglich Realität und Bewusstsein sowie den offensichtlichen religiösen Parallelen bestätigte Filmemacherin Lilly Wachowski Jahre später eine weitere Interpretationsebene.

Die bezieht sich sehr persönlich auf sie und ihre Schwester Lana, denn beide Wachowskis sind trans und waren zur Zeit der Matrix-Produktion ungeoutet. In einem Video von Netflix: Behind the Streams erklärte Lilly vor drei Jahren:

Ich freue mich, dass die Leute über Matrix als Filme mit trans Erzählung sprechen und liebe es, wie viel diese Filme trans Menschen bedeuten [...], denn wenn man über Transformation spricht, geht es besonders in der Welt der Science-Fiction um Imagination, Worldbuilding und die Idee, dass das scheinbar Unmögliche möglich wird. Vielleicht spricht es deshalb zu ihnen. Ich bin froh, dass herausgekommen ist, dass das die ursprüngliche Intention war. Die Unternehmenswelt war aber noch nicht bereit dafür.

Wo kann man die Matrix-Filme noch streamen?

Matrix sowie Matrix Reloaded und Matrix Revolutions findet man nicht nur bei Amazon Prime, sondern auch bei Netflix im Streaming-Angebot. Für den Meta-Revival-Film Matrix Resurrections, der erst 2021 nachgereicht wurde, wendet man sich ebenfalls an den VoD-Dienst des Online-Versandhauses.

Alternativ kann man die Filme als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple TV oder Google Play beziehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.