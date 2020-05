Neu bei Netflix: Alle 15 Filme und Serien der Woche

The Wrong Missy ist der größte Netflix-Film der Woche. Erfahrt hier, ob sich die Adam Sandler-Komödie lohnt. Außerdem: Die Übersicht über alle Starts der Woche.

Was gibt es Neues bei Netflix am Wochenende? Wir haben die Starts vom vergangenen Montag bis zum kommenden Sonntag für euch aufbereitet. Hier seht ihr die neu zum Streamen in der Flatrate verfügbaren Filme und Serien in gesammelter Form.

Tipp: Die Adam Sandler-Komödie ohne Adam Sandler - The Wrong Missy

Darum geht es in The Wrong Missy: Zu Beginn des Film trifft Tim Morris (David Spade) zwei Frauen, die beide Melissa (Spitzname Missy) heißen. Das Date mit der einen Missy verläuft katastrophal, bei dem anderen funkt es gewaltig. Zu einer Wochenendfeier seines Arbeitsgebers auf Hawaii lädt Tim jedoch durch eine Verwechslung die "falsche" Missy ein. Produziert wurde der Film von Adam Sandlers Firma Happy Madison und das merken wir dem entfesselten Humor auch an.

Das sagt die Moviepilot-Community zu The Wrong Missy

Bewertung : 5.1

: 5.1 Kommentar von Moviepilot Romari: "Gnadenloses und aber auch lustiges Powerplay von Lauren Lapkus neben einem lahmen David Spade, Story wahrlich nicht neu, aber die one-woman-show ist ok."

Neue Serien bei Netflix

Podcast für Netflix-Abonnenten: Lohnt sich The Last Kingdom?

In dieser Folge von Streamgestöber dreht sich alles um Uhtred von Bebbanburgs Abenteuer in 4 Staffeln der Netflix-Serie The Last Kingdom.

Da The Last Kingdom in derselben Epoche spielt wie Vikings, liegt ein Vergleich der beiden Serien nahe. Doch das ist nur eines der vielen Themen in der Episode. Jenny Jecke und Jenny Ullrich diskutieren Uhtreds Entwicklung, lieb gewonnene Figuren, die Schlachtenszenen und sie geben einen Ausblick auf die Zukunft der Serie.

