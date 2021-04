Neu bei Netflix diese Woche: Extrem spannender Thriller und 54 weitere Filme und Serien

Bei Netflix stapeln sich die neuen Filme und Serien. Sci-Fi, Action, Horror, Thriller und Dramen - alles ist dabei. Sogar ein Samurai-Epos hat sich ins Programm geschlichen.

Netflix bietet uns diese Woche eine kunterbunte Auswahl an neuen Filmen und Serien. Viele verschiedene Genres sind vertreten. Eine Schauspielerin steht dabei im Vordergrund steht: Amanda Seyfried. Sie führt den Netflix-Horrorfilm Things Heard & Seen an. Zudem ist sie im Sci-Fi-Thriller Anon mit Clive Owen zu sehen.

Nachfolgend findet ihr weitere Streaming-Tipps. Am Ende des Artikels folgt die komplette Übersicht mit allen neuen Filmen und Serien, die diese Woche bei Netflix erschienen sind bzw. noch erscheinen werden.

Neu bei Netflix: Der U-Boot-Thriller Jagd auf Roter Oktober

Mit Jagd auf Roter Oktober befindet sich ab Samstag bei Netflix einer der besten U-Boot-Filme überhaupt. Die Jack Ryan-Verfilmung von John McTiernan setzt auf enge Räume und nervenaufreibende Konflikte. Sean Connery und Alec Baldwin spielen die Hauptrollen - hier ist absolute Hochspannung garantiert.

Jagd auf Roter Oktober - Trailer (Deutsch)

Neu bei Netflix: Samurai-Epos mit Lakeith Stanfield

Der Anime Yasuke entführt in eine alternative Geschichte und dreht sich um einen Schwarzen Samurai, der von Lakeith Stanfield gesprochen wird. Dieser erhält die Aufgabe, ein kleines Mädchen zu beschützen, das von dunklen Mächten bedroht wird. Das folgende Abenteuer teilt sich auf insgesamt sechs Episoden auf.

Neu bei Netflix: Das indische Musikdrama Der Schüler

Der Schüler feierte letztes Jahr im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig seine Premiere. Netflix bringt das stille Drama nun als Original nach Deutschland. Die Geschichte erzählt von einem ehrgeizigen und talentierten Sänger, der in klassischer indischer Musik ausgebildet wird. Mit der Zeit zweifelt er mehr und mehr an seinem Können.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die größten Streaming-Highlights im Mai 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps fürs Wochenende? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Mai-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Wetter wird wärmer, doch das Bingen geht weiter. Wir geben euch die 20 besten Serienstarts und Highlights im Mai 2021, die ihr nicht verpassen dürft. Von Sci-Fi-Action über Superheld:innen bis hin zu deutscher Dramedy ist alles dabei.



Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?