Neu bei Netflix: Horror-Blutbad mit Prison-Break Star und 15 weitere Filme und Serien

Pünktlich zum Wochenende sind wieder einige neue Filme und Serien bei Netflix eingetroffen. Wir haben euch die wichtigen Neuzugänge herausgesucht.

Bevor im August die nächste große Welle an Filmen und Serien eintrifft, gibt es dieses Wochenende nochmal eine überschaubare Auswahl an neuen Titeln. Kaum lizenzierte Sachen sind dabei. Stattdessen setzt Netflix mehr und mehr auf seine eigenproduzierten Inhalten. Wir haben ein paar Empfehlungen für euch herausgesucht.

Neu bei Netflix: Rastloser Vampir-Horror im Flugzeug

Die deutsch-britische Koproduktion Blood Red Sky sieht sehr vielversprechend aus. Die Geschichte ist ein einem Flugzeug angesiedelt, das von Berlin nach New York fliegt. Unterwegs übernehmen Terroristen die Maschine. Mit der Vampir-Gefahr, die sich ebenfalls an Bord geschlichen hat, haben sie jedoch nicht gerechnet. Zum Cast gehören u.a. Peri Baumeister, Roland Møller und Prison Break-Star Dominic Purcell.

Neu bei Netflix: Eine Liebesgeschichte auf zwei Zeitebenen

Die Romanverfilmung Eine Handvoll Worte erzählt die Geschichte einer Journalistin, die im London der Gegenwart mehrere Liebesbriefe entdeckt, die von einer Affäre in den 1960er Jahren erzählen. Daraufhin will sie herausfinden, was wirklich hinter den Briefen steckt. Ursprünglich sollte der Liebesfilm mit Felicity Jones, Shailene Woodley und Callum Turner in die Kinos kommen. Nun startet er auf Netflix.

Hier findet ihr die Romanvorlage zu Eine Handvoll Worte Zu Amazon Zum Nachlesen

Neu bei Netflix: Die Rückkehr von He-Man und Skeletor

Eine große Kultrückkehr gibt es diese Woche auch auf Netflix. Mit Masters of the Universe: Revelation meldet sich der ikonische Actionheld He-man zurück. Es handelt sich um eine direkte Fortsetzung des Original-Cartoons aus den 1980er Jahren. Da darf He-Mans Erzfeind, Skeletor, natürlich nicht fehlen. Gesprochen wird der Fiesling von niemand Geringerem als Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill.

Masters of the Universe Revelation Teil 1 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: 25 Streaming-Highlights 2021 bei Netflix & Co.

Was startet noch dieses Jahr bei Amazon, Sky, Disney+, Netflix und Co.? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien und Staffeln, die uns in der zweiten Jahreshälfte erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Angefangen bei der Marvel-Serie Hawkeye über das Fantasy-Epos Das Rad der Zeit bis hin zum Dexter-Revival mit Michael C. Hall: Wir haben Streaming-Tipps aus unterschiedlichen Genres gesammelt, damit ihr verbleibenden Monate von 2021 mit bester Unterhaltung übersteht.

Was schaut ihr euch am Wochenende auf Netflix an?