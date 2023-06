Neu bei Netflix im Juli: Sci-Fi-Fortsetzung nach 5 Jahren, einer der besten Horror-Filme 2022 und Henry Cavills Fantasy-Abschied

Netflix feiert im Juli einen großen Abschied und ein schönes Wiedersehen. Henry Cavill feiert den The Witcher-Abschied, ein Sci-Fi-Franchise kehrt zurück und auch Horror-Fans werden sich freuen.

Der Juli im Netflix hat es in sich, vor allem für Fans der Genres Fantasy, Sci-Fi und Horror. Mit dem zweiten Teil der dritten Staffel von The Witcher ist Henry Cavill das letzte Mal in seiner Paraderolle zu sehen, bevor er seine Schwerter an Nachfolger Liam Hemsworth abgibt. Von seinen Kollegen hat sich der Netflix-Star kürzlich in einem rührenden Video verabschiedet.

Im Sci-Fi-Genre können sich Fans dagegen auf eine großartige Rückkehr freuen. Bird Box Barcelona setzt nach Bird Box von 2018 einen der größten Netflix-Erfolge fort. Wie der Name andeutet, wechselt der Schauplatz von den USA nach Spanien.

Unter den Lizenztiteln sind ebenfalls einige Highlights zu finden. Allen voran nimmt Netflix den Horror-Hit Scream ins Programm auf, der 2022 große Erfolge an den Kinokassen und bei der Kritik feierte.

Alle neuen Filme im Juli 2023 bei Netflix





Alle neuen Serien im Juli 2023 bei Netflix

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

