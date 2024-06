Neu bei Netflix: Superhelden-Film mit Scarlett Johansson, den viel zu wenige kennen – es ist kein (!) Marvel-Blockbuster

Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson und Superhelden. Nein, wir sprechen nicht von den Avengers. Wir sprechen von einem untergegangenen Superhelden-Noir-Thriller, der euch auf einen surrealen Trip schickt.

Wir schreiben das Superheldenjahr 2008. Die ganze Filmbranche ist durch Iron Man und The Dark Knight mit großen Blockbustern beschäftigt. Die ganze Filmbranche? Nein, weit gefehlt! Ein kleiner Comic-Autor leistet erbitterten Widerstand. Er setzt sein eigenes Superheldenprojekt um, das am Ende viel zu wenige sehen sollten.

Wenn wir von unserem kleinen Comic-Autoren sprechen, meinen wir damit übrigens keinen Geringeren als Sin City-, Daredevil- und 300-Autor Frank Miller. Der inszenierte 2008 sein Herzensprojekt The Spirit, für das er sogar Scarlett Johansson und Samuel L. Jackson gewann, lange vor ihren Auftritten als Black Widow und Nick Fury in Iron Man 2. Das bizarre Ergebnis könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Bei Netflix tritt ein unsterblicher Ex-Cop gegen Samuel L. Jackson und Scarlett Johansson an

Denny Colt (Gabriel Macht) hat dem Tod ein Schnippchen geschlagen und ist in die Welt der Lebenden zurückgekehrt. Sein neu gefundenes Leben über den Tod hinaus will er nun seiner Stadt widmen und sie vor allem Übel beschützen. Dabei wird er als der titelgebende The Spirit zum maskierten Rächer, der, wie er feststellt, nicht sterben kann.

Sony Pictures Releasing GmbH Gabriel Macht als The Spirit

Auf den dunklen Pfaden der Unterwelt begegnet er seiner verloren geglaubten Jugendliebe Sand Sarif (Eva Mendes), einer durchtriebenen Meisterdiebin. Die schicksalhafte Begegnung soll Denny bald in die Arme seines alten Erzfeindes treiben.

Wie befürchtet wartet Genie, Wissenschaftler und Superbösewicht Octopus (Samuel L. Jackson) gemeinsam mit seiner Helfershelferin Silken Floss (Scarlett Johansson) nur auf einen Gegenspieler wie Denny. Der muss alles riskieren, um Octopus’ Pläne zu durchkreuzen.

The Spirit ist ein ebenso unterhaltsames wie surreales Comic-Erlebnis mit genialen Bildern

Seien wir brutal ehrlich: The Spirit ist kein Sin City. Er ist auch kein Iron Man. Was er ist, ist ein bizarrer, visuell erstaunlicher und vollkommen absurder Trip, der sich absolut lohnt. Vielleicht nicht die übliche Empfehlung, die man an dieser Stelle erwarten würde, aber The Spirit spielt nun einmal nicht nach klassischen Regeln.



Sony Pictures Releasing GmbH Samuel L. Jackson in The Spirit

In einer Welt, in der gerade Live-Action Superheldenfilme sich kaum noch in unbekannte Gewässer wagen, ist The Spirit ein erfrischend surrealer Fiebertraum. Der wie in Tinte getauchte Farbfilter und Szenen, die wie Scherenschnitte anmuten, verbindet. Und Samuel L. Jackson und Scarlett Johansson, die das Level der Merkwürdigkeit durch ihre Rollen und Kostüme auf über 9000 halten.

Wer sich traut, die bekannten Grenzen der Comic-Action zu verlassen und in die künstlerischen Fantasien des Frank Miller einzutauchen, kann The Spirit ab heute bei Netflix streamen.