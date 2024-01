Neu im Abo streamen: 3-Stunden-Alptraum mit Joker-Star Joaquin Phoenix, der heftig gefloppt ist und trotzdem geschaut werden sollte

Im Kino ist der gnadenlos verstörende 3-Stunden-Trip Beau is Afraid komplett untergegangen. Das soll euch aber nicht davon abhalten, diese unterhaltsame wie unangenehme Seherfahrung jetzt im Streaming-Abo nachzuholen.

Nach den ebenso gefeierten wie umstrittenen Horror-Filmen Hereditary und Midsommar kam 2023 ein neues Ari Aster-Werk ins Kino. Beau is Afraid mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle sorgte überwiegend für ungläubiges Kopfschütteln, falls er überhaupt bemerkt wurde. An den Kinokassen ist der sperrige, drei Stunden lange Trip nämlich heftig gefloppt.

Im Streaming-Abo von Skys WOW * könnt ihr Beau is Afraid jetzt nachholen. Auch wenn es wenig vergleichbar anstrengende Seherfahrungen gibt, lohnt sich der Film wegen seinen vielen unglaublichen Einzelszenen.

Psycho-Thriller-Mindfuck im Stream: Das ist die Handlung von Beau is Afraid

Im Mittelpunkt der Story steht die von Phoenix verkörperte Titelfigur. Beau ist ein neurotischer Mittvierziger, der vom Chaos der Großstadt dauerhaft verängstigt ist. Als er eines Tages erfährt, dass seine Mutter (Patti Lupone) gestorben ist, macht er sich auf die Reise zur Beerdigung. Der Trip ist aber nur ein loser Rahmen für ein bizarres Ereignis nach dem anderen, in das Beau gerät.

Ari Asters Horror-Eskalation beeindruckt und erschlägt als Genre-Grenzerfahrung

Gleich am Anfang verwandelt der Regisseur die Stadt, in der Beau lebt, in ein anarchisches Schlachtfeld, auf dem an jeder Ecke der Tod lauert. Schnell fühlt man sich beim Schauen selbst so nervös, von Panik ergriffen und angespannt wie die Hauptfigur. Und das ist erst der Anfang der dreistündigen Odyssee, die in einer Horror-Eskalation mündet.

Leonine Beau is Afraid

Asters surreal-absurdes Inferno reiht surreale Episoden aneinander. Dazu gehören unter anderem eine viel zu freundlich wirkende Familie, die Beau als Patienten/Geisel aufnimmt, oder eine Theateraufführung mitten im Wald, die sich sofort in den Kopf einbrennt. Wenn kurze Rückblenden das kaputte Verhältnis zwischen Beau und seiner Mutter vertiefen, stellt die irrwitzige Auflösung gegen Ende nochmal alles auf den Kopf und macht Beau is Afraid endgültig zum Gaga-Fest der unfassbarsten Art.

Im Kino kam das wenig überraschend kaum an. Mit einem Budget von 35 Millionen Dollar spielte Asters Werk laut Box Office Mojo weltweit nur etwas mehr als 11 Millionen Dollar ein. Trotzdem solltet ihr dem eigenwilligen Film im Streaming-Abo jetzt unbedingt noch eine Chance geben.



