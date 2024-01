Packendes Serien-Highlight von Action-Gott war fast komplett verschwunden, doch jetzt könnt ihr sie bald kostenlos und ohne Werbung streamen

Style, Spannung und die unverkennbare Handschrift von Action-Regisseur Michael Mann erwarten euch in der Thriller-Serie Tokyo Vice, die bald kostenlos in der ARD Mediathek zu streamen ist.

Michael Mann brachte uns in der Vergangenheit zahlreiche Action-Meisterwerke wie Heat und Collateral. Auf seinen ersten Kinofilm seit neun Jahren, das Rennsport-Biopic Ferrari, warten deutsche Fans weiterhin geduldig. Doch zuletzt zog es den Regisseur zum Streaming-Dienst HBO Max, wo er 2022 die fesselnde Auftaktfolge der Thriller-Serie Tokyo Vice in Szene setze.

Die Serie zählte zu den größten Geheimtipps des Serienjahres 2022, da sie beim Streaming-Dienst Starzplay kaum Beachtung fand. Seit dieser im vergangenen Jahr dicht gemacht hat, gab es das rasante Thriller-Highlight gar nicht mehr zu streamen und nur auf DVD und Blu-ray zu kaufen. Das ändert sich in wenigen Wochen: Im Februar könnt ihr Tokyo Vice in der ARD Mediathek streamen.

Thriller-Highlight gratis streamen: Das erwartet euch in der Michael Mann-Serie Tokyo Vice

In der von einer wahren Geschichte inspirierten Thriller-Serie Tokyo Vice folgen wir dem Journalisten Jake (Ansel Elgort). Immer in Anzug und Krawatte (und einem kleinen Rucksack auf dem Rücken) durchstreift er die von Neonlicht durchfluteten Straßen Tokios. Es ist das Jahr 1999 und Jake ist der erste Amerikaner, der bei einer japanischen Zeitung angestellt wird. Doch als Gaijin (zu Deutsch: Ausländer) wird er missbilligt und in ein korruptes System gepresst.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tokyo Vice schauen:

Tokyo Vice - S01 Trailer (Deutsch) HD

Jake will mehr als nur vordiktierte Polizei-Pressemitteilungen schreiben. Und so heftet er sich an die Fersen des Ermittlers Hiroto Katagiri (Ken Watanabe) und stolpert direkt in die Welt des organisierten Verbrechens. Zwischen Yakuza-Clans, Geldeintreibern, Escorts und verrauchten Nachtclubs begibt sich Jake auf die Suche nach der Wahrheit in einer für ihn völlig fremden Welt.

Ein besonderes Highlight von Tokyo Vice stellt gleich die Pilotepisode dar, die von Produzent Michael Mann persönlich inszeniert wurde und seinen unverkennbaren Stil aufweist. Mit hohem Tempo, rasanten Kamerafahrten und nervenaufreibender Nervosität erschafft Mann einen 60-minütigen Serien-Rausch, den kein Fan verpassen sollte.

Tokyo Vice in der ARD: Staffel 2 des Thriller-Highlights ist schon sicher

Wer das Serien-Highlight Tokyo Vice bisher verpasst hat, kann das in wenigen Wochen endlich nachholen. In der ARD Mediathek steht die erste Staffel am 23. Februar 2024 komplett zum Abruf bereit. Im TV werden die acht Episoden am 23. und am 24. Februar im Ersten zu sehen sein.

Ihr müsst euch zudem nicht darum sorgen, dass die Serie nach den acht spannenden Folgen nicht weitergeht. Eine zweite Staffel ist bereits fertig und startet in den USA schon am 8. Februar 2024 bei HBO Max. Wann und wie Staffel 2 in Deutschland zu sehen sein wird, steht aktuell noch nicht fest.

