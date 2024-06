Neue Abenteuerserie mit unglaublich heftiger Action bei Netflix: Erster Trailer entfesselt gewaltige Wikinger-Schlachten

Neben dem Rebel Moon-Universum hat Zack Snyder für Netflix auch die neue Animationsserie Twilight of the Gods entwickelt. Jetzt ist ein erster Teaser erschienen, der brutale Action verspricht.

Seitdem Zack Snyder aus dem DC-Universum zu Netflix gewechselt ist, hatte der Regisseur gut zu tun. Nach Army of the Dead, der den Startschuss für ein größeres Franchise legen sollte, hat er dieses Jahr mit den zwei Rebel Moon-Teilen den nächsten Auftakt für ein ganzes Sci-Fi-Universum gelegt.

Daneben hat Snyder für den Streaming-Dienst auch die kommende Animationsserie Twilight of the Gods entwickelt. Jetzt ist ein erstes Video erschienen, das den Mix aus 300 und Vikings rund um die nordische Mythologie mit Göttern wie Thor, Odin und Loki teast. Vikings-Fans sollten einen Blick riskieren!

Schaut hier den ersten Teaser zu Netflix' Twilight of the Gods:

Twilight of the Gods - S01 Date Announcement (English) HD

Wikinger-Action bei Netflix: Darum geht es in Twilight of the Gods

Die Handlung der Animationsserie dreht sich um ein Königspaar, das in einem kleinen Wikingerdorf heiraten möchte. Die geplante Hochzeit wird jedoch von einem schrecklichen Ereignis erschüttert. Danach sinnt die Braut Sigrid (Sylvia Hoeks) auf Rache und versammelt ein Team aus verschiedenen Kreaturen ‒ wie einem Seher und einem Zwerg ‒ um gemeinsam einen der Götter herauszufordern.



Zack Snyder, der Twilight of the Gods als Produzent und Autor entwickelt und zwei Folgen inszeniert hat, sprach bereits über eine Menge Sex, der in der Serie zu sehen sein soll. Darüber hinaus stellt der erste Teaser schon klar, dass die Netflix-Produktion mit richtig blutiger Action aufwarten wird.

Wann startet die neue Zack Snyder-Animationsserie bei Netflix?

Twilight of the Gods kommt am 19. September 2024 ins Abo des Streaming-Anbieters. Die Serie wird insgesamt acht Folgen umfassen.

Auch interessant für Serienfans: Podcast über die 10 besten Starts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.