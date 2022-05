Neue Ära: Netflix-Star wird zum Gesicht einer der größten Sci-Fi-Serien und die Fans sind außer sich

Vor wenigen Stunden wurde ein neuer Doctor Who-Darsteller enthüllt. Mit dem Casting von Netflix-Star Ncuti Gatwa hat die britische Science-Fiction-Serie eine spannende Wahl getroffen.

Eine neue Doctor Who-Ära bricht an. Nachdem bereits klar war, dass sich Jodie Whittaker nach fünf Jahren von der ikonischen Rolle verabschieden wird, haben sich die Fans gefragt, wer an ihre Stelle treten wird. Seit gestern kennen wir die Antwort: Ncuti Gatwa wird als erster Schwarzer Schauspieler zum Timelord in Doctor Who.

Damit ist er die 14. Inkarnation der Figur aus der beliebten Science-Fiction-Serie, die 1963 zum ersten Mal im Programm der BBC ausgestrahlt wurde. Bekannt ist Gatwa aus der Netflix-Serie Sex Education, wo er mit Eric Effiong seit drei Staffeln eine der zentralen Rollen spielt. Auch bei der kommenden Barbie-Verfilmung ist er dabei.

Netflix-Star Ncuti Gatwa ist der neue Doctor Who

William Hartnell war der erste Schauspieler, der Doctor Who im Fernsehen verkörpert. Seit dem großen Reboot der Serie im Jahr 2005 haben wir Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi und Whittaker in der Rolle gesehen. Gatwas Doctor Who-Debüt soll nächstes Jahr seine Premiere feiern.

Auf Twitter zeigen sich die Fans begeistert vom neuen Doctor Who-Casting.

Auch wenn es wehtut, sich von einem liebgewonnen Doctor zu trennen.

Der unerwartete Casting-Coup ist definitiv gelungen.

Dafür eine Runde Applaus.

Erfreulich ist zudem die Rückkehr von Doctor Who-Veteran Russell T. Davies.

Und hier haben wir auch schon ein tolles Bild mit Gatwa und Davies.

Gatwa wird bereits in den Kreis der letzten Doctor Whos aufgenommen.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie er sich als neuer Doctor schlagen wird. Ab 2023 beginnen seine Abenteuer durch Raum und Zeit bei der BBC. Wann und wo die nächste Doctor Who-Staffel in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch unklar.

