Neue Disney+-Serie entfesselt Wettlauf ins All: Seht den ersten Trailer

Bei Disney+ startet im Oktober die Neuverfilmung von The Right Stuff - allerdings unter einem anderen Titel. Hier ist der erste Trailer zu Die Helden der Nation.

Der Wettlauf ins All spielte zuletzt in Filmen und Serien immer mal wieder eine größere Rolle. Auf der großen Leinwand konnten wir etwa bei dem packenden Neil Armstrong-Biopic Aufbruch zum Mond von Damien Chazelle mitfiebern, während For All Mankind auf Apple TV+ die Geschichte einer alternative Zeitlinie erzählt.

Passend dazu erwartet uns im Oktober der Start von Die Helden der Nation. Es handelt sich um eine Historienserie, die zu den Anfängen der Raumfahrt zurückkehrt und auf dem Buch The Right Sutff von Tom Wolfe aus dem Jahr 1979 basiert, das im Zuge von Philip Kaufmans meisterhaftem Der Stoff, aus dem die Helden sind schon einmal verfilmt wurde.

The Right Stuff wird zu Die Helden der Nation auf Disney+

Nun dürfen wir uns auf eine Serienumsetzung des Stoffs freuen, die im Rahmen ihrer 1. Staffel insgesamt acht Episoden umfasst und für National Geographic entwickelt wurde. Ihre Premiere feiert die Verfilmung exklusiv auf Disney+. Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen, der ins Amerika der 1950er Jahre entführt.

Schaut den ersten Trailer zu Die Helden der Nation:

The Right Stuff - S01 Trailer (English) HD

Die Geschichte der Raumfahrt beginnt auf der Erde: Ehe Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond setzte, musste einiges entwickelt, getestet und gelernt werden. Genau diesem Prozess widmet sich die Helden der Nation und dokumentiert damit die frühen Tage des US-Raumfahrprogramms, inklusive einem Blick auf die Mercury Seven.

Verkörpert werden die Mercury Seven von Patrick J. Adams, Jake McDorman, Colin O'Donoghue, James Lafferty, Aaron Staton, Michael Trotter und Micah Stock. Kreativer Kopf hinter dem Projekt ist Showrunner Mark Lafferty, der bereits als Produzent an Serien wie Halt and Catch Fire, Castle Rock und Tales From the Loop beteiligt war.

Die Helden der Nation startet am 9. Oktober 2020 mit einer Doppelfolge auf Disney+.

