Neue Fantasy-Sensation hat jetzt schon geschafft, was nur Meisterwerken wie Schindlers Liste und Pulp Fiction gelungen ist

Ein neuer Fantasy-Hit wurde von einer wichtigen Organisation zum besten Film des Jahres gekürt. Das treibt auch die Chancen auf die größte Oscar-Auszeichnung in die Höhe.

Nächste Woche startet mit Wicked der erste Teil einer extrem beliebten Broadway-Verfilmung in den deutschen Kinos. Wenn es nach einer wichtigen New Yorker Organisation geht, bekommen wir mit dem Fantasy-Musical den besten Film des Jahres zu sehen. Die Entscheidung kann auch schon ein deutliches Signal für die kommende Oscarverleihung sein.

Wicked erhält Auszeichnung, die Meisterwerke der Filmgeschichte bekommen haben

Wie der britische Guardian berichtet, wurde Wicked vom National Board of Review (NBR) zum besten Film des Jahres gekürt. Die Organisation setzt sich aus zahlreichen Filmemacher:innen und Filmwissenschaftler:innen zusammen, die jedes Jahr wichtige Preise vergeben und mehr nach Popularität gehen.

NBR-Präsidentin Annie Schulhof begründete die Auszeichnung wie folgt:

Wicked repräsentiert die pure Magie, die Filme dem Publikum vermitteln können. Jedes Detail ist wunderschön ausgearbeitet und gestaltet, die Schauspieler sind alle außergewöhnlich und die Musik ist unübertroffen – zusammen ergibt das ein mitreißendes Erlebnis wie kein anderes.

Schaut hier noch einen Trailer zu Wicked:

Wicked - Trailer 3 (Deutsch) HD

In der Vergangenheit hat das NBR Meisterwerke wie Schindlers Liste und Pulp Fiction zu den besten Filmen des Jahres gekürt. Gerade Steven Spielbergs Holocaust-Drama zählte mit sieben Auszeichnungen, darunter als Bester Film, zu den großen Abräumern der Oscarverleihung von 1994.

In den USA hat sich Wicked schon zu einem großen Hit entwickelt. Mit einem Budget von 150 Millionen Dollar hat die Musical-Verfilmung aus der Welt von Der Zauberer von Oz laut Box Office Mojo weltweit schon über 378 Millionen Dollar eingespielt.

Das ist die Story des Fantasy-Musicals Wicked

Wicked setzt lange vor Dorothys Reise ins Zauberland ein. Stattdessen steht die Freundschaft der unterschiedlichen Hexen Glinda (Ariana Grande) und Elphaba (Cynthia Erivo) im Zentrum. Während der ersten die Welt zu Füßen liegt, ist die andere eine Außenseiterin im Hexenzirkel. Schon bald wird die unwahrscheinliche Freundschaft der beiden auf eine harte Probe gestellt.

Wicked basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gregory Maguire von 1995 und wird seit 2003 als Bühnenstück aufgeführt. Alleine in New York spielte die Produktion über 1,6 Milliarden Dollar ein.

In den deutschen Kinos startet am 12. Dezember der 160-minütige Fantasy-Blockbuster, der als Teil 1 die erste Hälfte des Vorbilds adaptiert. Wicked 2 soll dann am 20. November 2025 folgen.