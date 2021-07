Neue Hinweise zum Ende der Marvel-Ära: Wird Spider-Man 3 Tom Hollands letzter MCU-Film?

Mit Spider-Man: No Way Home, dem dritten Spidey-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle, erwartet uns dieses Jahr ein ganz besonderer Marvel-Film. Er könnte das Ende einer Ära bedeuten.

Das Marvel Cinematic Universe ist zurück im Kino. Mit Black Widow eroberte Hollywoods mächtigstes Franchise nach einer zweijährigen Pause am Wochenende endlich wieder die große Leinwand. In den nächsten Monaten folgen Filme rund um Shang-Chi und die Eternals. Und dann wäre da noch Spider-Man: No Way Home.

Im Dezember startet Tom Hollands dritter Spider-Man-Film in den Kinos. Ausgehend von allen bisherigen Gerüchten erwartet uns hier nicht nur ein gigantischer MCU-Film, sondern womöglich der ultimative Spider-Man-Film: Neben Holland könnten auch die Spideys von Tobey Maguire und Andre Garfield zurückkehren.

Spider-Man: No Way Home als Abschluss der Trilogie?

Alles deutet darauf hin, dass Spider-Man: No Way Home als großes Event geplant ist. In einem Interview mit E! lässt MJ-Darstellerin Zendaya durchblicken, dass der Film auch das Ende einer Ära darstellen könnte. Über den Dreh des jüngsten Spidey-Abenteuers äußert sie sich wie folgt:

Es hat so viel Spaß gemacht, es war aber auch bittersüß. Wir wissen nicht, ob wir nochmal einen [Spider-Man-Film] machen werden. [...] Meistens sind es nur drei Filme und das war es dann.

Ein vierter Teil wie Thor 4: Love and Thunder bestätigt die Regel: Bisher haben es die einzelnen Reihen innerhalb des MCUs nur auf drei Teile gebracht. Wir hätten zum Beispiel die Iron Man-Trilogie und die Captain America-Trilogie. In den nächsten Jahren komplettieren auch Ant-Man und Guardians of the Galaxy ihre Trilogien.

Wenn eine MCU-Geschichte danach weitergeht, findet meist eine Übergabe des Staffelstabs an die nächste Generation statt. Das haben wir zuletzt sehr ausführlich im Rahmen der MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier gesehen, die Sam Wilson aka Falcon auf seine Aufgaben in Captain America 4 vorbereitete.

Neuer Spider-Man-Film zwischen Anfang und Ende

Zendayas Beobachtung kommt nicht von ungefähr. Vieles, was wir bisher über Spider-Man: No Way Home wissen, hört sich nach einem Finale an. Angefangen beim herzzerreißenden Titel bis hin zur Versammlung ehemaliger Spidey-Figuren: Sollten wirklich alle Gerüchte wahr werden, stellt sich die Frage, wie der Film überhaupt übertroffen werden kann.

Außerdem wäre da noch eine andere Sache: Die Verträgen der Schauspieler:innen. Tom Holland hat bereits durchblicken lassen, dass Spider-Man: No Way Home vertraglich sein letzter Marvel-Gig ist (via Collider ). Danach ist Schluss. Holland macht allerdings kein Geheimnis daraus, dass er sofort zurückkehren würde, sollte ihn Marvel fragen.

© Sony Die aktuelle Spidey-Generation: Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon

So viele Dinge bei Spider-Man: No Way Home für das Ende der aktuellen Spidey-Generation rund um Holland und Zendaya sprechen: Es gibt auch Argumente für das Gegenteil. Wir wissen zum Beispiel, dass die Handlung des neuen Film eng mit den Ereignissen aus Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness verknüpft ist.

Wenn Spider-Man: No Way Home also tatsächlich das Tor zum Multiversum aufstößt, könnte das erst der Beginn der nächsten großen Geschichte sein. Zudem wurde für Hollands Peter Parker bisher kein:e Nachfolger:in in Stellung gebracht, im Gegenteil: Er gehört aktuell zu den strahlendsten MCU-Gesichtern.

Es ist schwer vorstellbar, dass sich Marvel tatsächlich von Holland trennt. Selbst wenn Spider-Man: Now Way Home seinen letzten Solofilm markiert, ist davon auszugehen, dass er als Peter Parker früher oder später in weiteren MCU-Projekten auftauchen wird.

Spider-Man: No Way Home startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

