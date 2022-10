Neue Star Wars-Serie startet schon morgen bei Disney+: "Habe bei 4 von 6 Episoden geweint"

Morgen erscheint eine völlig neue Star Wars-Serie bei Disney+, die Qui-Gon Jinn, Count Dooku und Ahsoka Tano zurückbringt. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Geschichten der Jedi.

Mit Andor läuft aktuell bereits eine gefeierte Star Wars-Serie bei Disney+. Dennoch hat sich der Streaming-Dienst dazu entschieden, ein weiteres Projekt aus der weit entfernten Galaxis parallel zu veröffentlichen. Ab morgen befinden sich alle sechs Episoden der 1. Staffel von Star Wars: Geschichten der Jedi im Angebot von Disney+.

Was genau ist Star Wars: Geschichten der Jedi?

Bei Geschichten der Jedi handelt es sich um eine Animationsserie, die von Dave Filoni geschaffen wurde. Der hat bereits bei zahlreichen Star Wars-Serien mitgewirkt. Stilistisch schließt das Projekt an The Clone Wars und The Bad Batch an. Die Serie erzählt keine fortlaufende Handlung, sondern in sich abgeschlossene Geschichten.

Die insgesamt sechs Episoden der 1. Staffel folgen somit einer anthologischen Struktur und fühlen sich aufgrund ihrer Lauflänge von 10 bis 20 Minuten wie einzelne Kurzfilme an. Geschichten der Jedi bringt uns zurück in die Prequel-Ära, also in die Zeit von Die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger und Die Rache der Sith.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star Wars: Geschichten der Jedi schauen:

Star Wars: Geschichten der Jedi - S01 Trailer (Deutsch) HD

Drei der Episoden drehen sich um das Leben von Ahsoka Tano, die zuletzt in der 2. Staffel von The Mandalorian zu sehen war. Nun erfahren wir ein einschneidendes Kapitel aus ihrer Kindheit, ganz zu schweigen von zwei Episoden, die einzelne Stationen aus den Klonkriegen aufgreifen und Anakain Skywalker zurückbringen.

Die anderen drei Episoden widmen sich dem Werdegang von Count Dooku, den wir in Angriff der Klonkrieger als Bösewicht kennenlernen. Zuvor war er ein Mitglied des Jedi-Ordens. Gemeinsam mit seinem Padawan Qui-Gon Jinn erlebt er aufregende Abenteuer, ehe er enttäuscht von den Jedi auf die Dunkle Seite der Macht wechselt.

Lohnt sich Star Wars: Geschichten der Jedi bei Disney+?

Die ersten Stimmen zu Geschichten der Jedi fallen überaus positiv aus. Star Wars Explained zeigt sich besonders von den Count Dooku-Episoden begeistert. Das zentrale Thema der Serie lässt sich mit folgender Frage zusammenfasst: Was bedeutet es, ein Jedi zu sein? Dooku und Ahsoka sind zwei perfekte Figuren dafür.

Star Wars Holocron verspricht, dass langjährige Star Wars-Fragen geklärt werden und die Verbindung zwischen den Prequels, The Clone Wars und Star Wars Rebels gestärkt wird. Hervorgehoben werden außerdem zwei Sprecher: Liam Neeson und sein Sohn, Micheál Richardson, erwecken Qui-Gon Jinn zu neuem Leben.

Der Twitter-Account What's on Disney Plus sieht in Geschichten der Jedi eine exzellente Fortführung des animierten Star Wars-Vermächtnisses. Gelobt wird der ernste Tonfall und Count Dookus Arc. Wie der abtrünnige Jedi zum gefürchteten Sith wurde – das hat in den bisherigen Filme und Serien nur am Rand Erwähnung gefunden.

"Ich habe bei 4 von 6 Episoden geweint": Geschichten der Jedi scheint eine äußert emotionale Angelegenheit zu werden. Trotz ihrer Kürze treffen die Episoden mitten ins Herz. Die Animationen überzeugen, die Musik ist großartig und in den Dialogen wird kein einziges Wort verschwendet. Das hört sich sehr vielversprechend an.

Was sich außerdem aus vielen Reaktionen zu Geschichten der Jedi herauslesen lässt: In der Serie schlummert noch sehr viel Potential. Zukünftige Staffeln könnten kreuz und quer im Star Wars-Universum herumspringen und uns Jedi näherbringen, von denen wir bisher noch nicht allzu viel erfahren haben.

Alle sechs Episoden der 1. Staffel von Star Wars: Geschichten der Jedi sind ab dem 26. Oktober 2022 bei Disney+ als Stream verfügbar.

